Salida de Spirit Airlines golpea conectividad y economía aeroportuaria en Honduras

Experto en conectividad aérea advirtió sobre el impacto económico que enfrenta Honduras tras la salida de Spirit Airlines, una decisión que, según estimaciones, provocará pérdidas anuales de hasta 4.7 millones de dólares en el sector aeroportuario.

El cese de operaciones de la aerolínea implica la eliminación de más de 24 frecuencias semanales hacia Estados Unidos, lo que reduce de forma significativa la oferta de vuelos internacionales y debilita la conectividad aérea del país.

El especialista señaló que esta situación también se traduce en una caída superior a los 130 mil pasajeros anuales que dejarán de viajar desde territorio hondureño, afectando directamente sectores clave como el turismo, los negocios y la movilidad de los ciudadanos.

La disminución en el flujo de viajeros impacta los ingresos del sistema aeroportuario, especialmente en la recaudación por tasas de pasajero. A esto se suma un efecto negativo en el empleo, tanto en puestos directos como en actividades relacionadas con la industria aeronáutica.

Este escenario pone en evidencia la urgencia de fortalecer la conectividad aérea como un pilar estratégico para dinamizar la economía, atraer inversión extranjera y mejorar el posicionamiento internacional de Honduras.