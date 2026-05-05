Cae operador clave de red vinculada a “El Diablo”

En un operativo ejecutado durante la madrugada de este martes, autoridades de la Secretaría de Seguridad de Honduras lograron la captura de Modesto Murillo Gutiérrez, identificado como uno de los principales encargados logísticos de la organización criminal conocida como “El Cártel del Diablo”. La detención representa un avance significativo en las acciones dirigidas a debilitar estructuras delictivas que operan en el país.

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso fue interceptado cuando intentaba evadir un cerco policial desplegado como parte de un operativo de seguimiento e inteligencia. Tras varios días de vigilancia, los agentes lograron ubicar su ruta de desplazamiento, lo que permitió concretar su captura sin que se registraran enfrentamientos.

Una vez bajo custodia, Murillo Gutiérrez habría colaborado con las autoridades al entregar armamento presuntamente utilizado por la organización. Durante la operación, la Policía Nacional decomisó un arsenal considerable que incluía diez armas de fuego de alto poder: fusiles AR-15, AK-47, escopetas, subametralladoras tipo Mini Uzi y un revólver. Además, se incautaron cargadores, miras telescópicas y una importante cantidad de munición, lo que evidencia la capacidad operativa del grupo criminal.

Las investigaciones preliminares señalan que el detenido desempeñaba un rol estratégico dentro de la estructura, siendo responsable de la logística armamentística y del suministro de recursos necesarios para las operaciones ilícitas. Asimismo, se le vincula como colaborador cercano del líder de la organización, identificado únicamente con el alias de “El Diablo”, quien continúa siendo objetivo prioritario para las autoridades.

Fuentes de seguridad indicaron que esta captura podría facilitar nuevas líneas de investigación orientadas a desarticular por completo la red criminal. No se descarta que en los próximos días se ejecuten más operativos para ubicar a otros miembros clave.

La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones contra el crimen organizado, destacando la importancia de la colaboración ciudadana y el trabajo de inteligencia para enfrentar este tipo de estructuras.

Mientras tanto, Murillo Gutiérrez será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, donde enfrentará cargos relacionados con posesión ilegal de armas de uso prohibido y vínculos con actividades delictivas organizadas.

Este nuevo golpe contra “El Cártel del Diablo” se suma a una serie de acciones recientes que buscan reducir la influencia de grupos criminales en distintas regiones del país, en un contexto donde la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos nacionales.