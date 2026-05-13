Motagua tomó revancha frente a Olancho FC al imponerse 2-0

El conjunto azul llegó a cuatro puntos, igualado con Génesis PN, pero con ventaja deportiva gracias a su mejor posición en las vueltas regulares.

Desde el inicio, Motagua mostró intensidad ofensiva y generó peligro con Rodrigo de Olivera y Jorge Serrano, quienes fueron protagonistas en las principales acciones del encuentro. Aunque se reclamó un penal sobre Serrano en los primeros minutos, el árbitro Armando Castro, tras revisar el FVS, decidió no sancionar la jugada y amonestó al futbolista azul.

La insistencia motagüense tuvo recompensa al minuto 21, cuando Alejandro Reyes se combinó con Serrano y definió de zurda para abrir el marcador. Antes del descanso, los capitalinos mantuvieron el dominio y estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero el guardameta Gerson Argueta evitó una diferencia mayor.

En la segunda parte, Olancho FC intentó reaccionar con un remate de Deyron Martínez, aunque Motagua respondió rápidamente. Al minuto 52, Serrano volvió a asistir y Rodrigo de Olivera definió con un potente zurdazo para decretar el 2-0 definitivo.

El partido también estuvo marcado por la grave lesión del brasileño Romário da Silva, quien sufrió una fractura en el tobillo tras una acción con “Machuca” Ramírez, generando preocupación en el estadio.

En el cierre, los Potros buscaron descontar y reclamaron otro posible penal, pero nuevamente el árbitro, apoyado en el FVS, descartó la infracción. Con la victoria, Motagua quedó dependiendo de sí mismo para avanzar a la gran final, mientras Olancho FC permanece con tres puntos y obligado a sumar en la recta decisiva de la triangular.