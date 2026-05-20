Marathón y Motagua ya tienen fechas para disputar la final del Clausura 2026

La gran final del Torneo Clausura 2026 entre Motagua y Marathón quedó oficialmente programada para los días 21 y 24 de mayo, en una serie que definirá al nuevo campeón del fútbol hondureño.

El conjunto capitalino confirmó a través de sus redes sociales que el partido de vuelta se jugará el próximo 24 de mayo en el Estadio José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” de Tegucigalpa, a partir de las 5:00 de la tarde, donde buscarán conquistar su título número 20 bajo la dirección técnica del español Javier López.

Asimismo, el club azul hizo un llamado a su afición para llenar el estadio y convertir la final en una verdadera fiesta deportiva.

Por su parte, Marathón informó que el duelo de ida se disputará el jueves 21 de mayo en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula a las 8:00 de la noche, escenario donde el “Decano” intentará sacar ventaja en busca de su décima corona.

El presidente verdolaga, Daniel Otero, pidió el respaldo total de la afición y aseguró que esperan reunir al menos 20 mil aficionados en el Morazán para apoyar al equipo en este compromiso decisivo.

Además, Otero dedicó un emotivo mensaje a la memoria del exdirigente Orinson Amaya, recordando su legado dentro de la institución y motivando a los seguidores a acompañar al club en la búsqueda del campeonato.

La Liga Nacional concluirá oficialmente el próximo 24 de mayo, cumpliendo con el calendario establecido y solicitado por la FIFA.