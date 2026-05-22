Seguridad separa a jefes de la Dipampco tras fallido operativo en Omoa

La Secretaría de Seguridad ordenó la suspensión inmediata de la cúpula de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de un operativo extraoficial ejecutado en la zona norte del país que terminó con la muerte de cinco agentes policiales.

De acuerdo con el comunicado SEDS N. 56-2026 de la Policía Nacional de Honduras, la medida incluye al Director, Subdirector y Jefe de Operaciones de la Dipampco, quienes serán sometidos a investigaciones penales y administrativas para determinar responsabilidades por la misión irregular.

El hecho ocurrió en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, donde cinco miembros de la Dipampco ingresaron a una vivienda presuntamente vinculada a una estructura de narcotráfico dirigida por Heber Noé Argueta Zavala.

Las autoridades señalaron que los agentes realizaron el allanamiento sin cumplir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial, situación que derivó en un enfrentamiento armado con integrantes de la estructura criminal.

Según el informe oficial, los policías fueron superados por los delincuentes, quienes posteriormente los secuestraron y asesinaron. Horas después, equipos de rastreo localizaron cinco cuerpos abandonados en una carretera secundaria hacia la comunidad de Tegucigalpita.

La Policía Nacional confirmó la identidad de las víctimas: Lester Josué Amador Herrera, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.

El comunicado oficial establece que el mando y control de la operación recaía directamente sobre las autoridades de la Dipampco, señalando graves fallas en el cumplimiento de los procedimientos institucionales.

Ante la crisis, la Secretaría de Seguridad anunció el despliegue de unidades especiales en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de la masacre, mientras continúa el proceso de investigación y depuración interna dentro de la institución policial.