Potencias del fútbol dominan el ranking económico previo a la Copa del Mundo

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, las principales selecciones del planeta también destacan fuera de la cancha por el enorme valor de mercado de sus plantillas. El listado es encabezado por Inglaterra, que cuenta con una generación de futbolistas altamente cotizados en las principales ligas europeas.

Detrás del combinado inglés aparecen otras potencias tradicionales como Francia, España, Brasil y Portugal, cuyos planteles reúnen a varias de las figuras más destacadas del fútbol internacional. La presencia de jóvenes talentos y jugadores consolidados en clubes de élite ha impulsado el valor económico de estas selecciones.

El predominio europeo es una de las principales conclusiones del análisis, ya que la mayoría de los equipos mejor valorados pertenecen a ese continente. Sin embargo, Sudamérica mantiene representación de peso gracias a Brasil y Argentina, selecciones que continúan figurando entre las más importantes tanto en el plano deportivo como financiero.

Especialistas consideran que estas valoraciones reflejan el nivel de talento disponible en cada equipo, aunque recuerdan que el precio de mercado no garantiza el éxito en una Copa del Mundo. A lo largo de la historia, varias selecciones con menor cotización han logrado sorprender y alcanzar instancias decisivas.

Con un torneo ampliado y una competencia cada vez más exigente, las selecciones mejor valoradas partirán como candidatas naturales al título, pero deberán demostrar en el terreno de juego que su poder económico puede traducirse en resultados deportivos.

Entre las naciones con mayor valoración de plantilla destacan Inglaterra, Francia, España, Brasil, Portugal, Alemania, Países Bajos, Argentina, Noruega y Bélgica, según diferentes estimaciones de mercado publicadas en la antesala del torneo mundialista.