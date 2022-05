Emitirán una nueva licencia de conducir a partir del lunes

San Pedro Sula, Honduras.

Una nueva licencia de conducir emitirá a partir del próximo lunes la Dirección Nacional de

Vialidad y Transporte (DNVT) en el país, pero aseguran que los requisitos para obtenerla y

los precios no cambiarán.

“No hay material”, era la excusa de la Dirección para no emitir las licencias por primera vez y renovación; sin embargo, la razón es que se está haciendo el cambio del sistema y la compra de un nuevo material para emitir una nueva licencia de conducir.

“Hay una modificación en el material para licencias, estábamos

esperando que se hicieran unas actualizaciones en el sistema operativo de las computadoras y que se configure la impresora para poder empezar a emitir la licencia”, detalló.

Medina explicó que ya no serán licencias liviana nacional, liviana

internacional, pesada no articulada nacional, pesada no

articulada internacional, sino que tendrán otro tipo de diseño y

serán de tipo A, B, C, C1, CE, D y D1. Además, llevará un código QR.

“Se están estandarizando a nivel internacional, esto lo están haciendo para que nuestras

licencias no tengan vigencia solo acá (en Honduras), sino esté estandarizada, por eso no

hemos estado emitiendo licencias”.

Medina detalló que los costos y los requisitos para obtener el documento permanecerán

igual.