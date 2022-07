Beatriz Valle: “No le voy a pedir disculpas a nadie”

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada Beatriz Valle se refirió una vez más a su descontento con el Partido

Libertad y Refundación (Libre) y aseguró que lo entregó todo de sí para recibir a cambio

burlas y críticas.

“Yo me entregué en cuerpo, alma, corazón y vida. Entregué mis recursos económicos, entregué mi salud de la cual ahora se burlan los compañeros de libre”, señaló la congresista a un medio de comunicación televisivo.

Por otro lado, Beatriz Valle indicó que sus ex compañeros de partido aseguran que está “dolida” y es objeto de burlas.

“Claro que estoy dolida, como no me va doler. Yo no mandé a matar a nadie, no mandé a linchar a nadie no fui yo la que violó las leyes”, agregó la parlamentaria.

Beatriz Valle enfatizó que lo único que buscaba es que Libre tuviera el control en el Congreso Nacional y por eso ahora le llaman traidora.