Una hondureña rompió en llanto tras que su hijo bajo los efectos de la marihuana cumpliera amenazas y le quemara la casa en la comunidad de Armenia en el municipio de Olanchito en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.

Maira Maritza Vallepa, contó entre lágrimas a medios locales que su hijo le incendió la vivienda.

«Yo me fui a huir porque mi hijo me quería matar y me quemó la casa, ya días me estaba molestando. Hace un año de estarle aumentando, le llamaba a las autoridades y no me hacian caso», lamentó.

Además, añadió que «él me agarró a pedradas junto a mi otro hijo y salí huyendo momento que aprovechó para quemar mi casa».

Según la mujer ya lo había denunciado pero la policía se enojaba con ella porque llegaban al lugar y no lo encontraban, los policías querían que fuera yo que lo agarrara y se los tuviera listo y amarrado.

El acusado es Carlos Manuel Regalado de 24 años quien tiene problemas con el alcohol y las drogas, según su madre.

«Que lo metan preso para nunca salir» pidió la mujer a las autoridades.