Imparable la violencia contra las mujeres: Matan a otras dos el mismo dia

San Pedro Sula.

Dos mujeres fueron asesinadas, casi de manera simultánea, en San

Manuel y Villanueva, Cortés.

El primer crimen fue el de Daysi Yadira Fernández (de 40 años) quien fue asesinada frente a su casa en la aldea El Venado de Villanueva.

El crimen contra Fernández fue a eso de las 10:50 pm cuando estaba por entrar a su vivienda y fue atacada a balazos por un individuo.

Daisy Yadira murió en el acto porque las heridas de arma de fuego que sufrió le dañaron órganos vitales.

Los familiares de Fernández, quienes ayer llegaron a la Dirección Regional de Medicina

Forense a reclamar su cuerpo, dijeron que no saben por qué le quitaron la vida. Manifestaron que era ama de casa.

Otro crimen

Una hora después en una calle de San Manuel, Cortés, individuos no identificados mataron a otra mujer.

El cuerpo fue ingresado a la morgue forense como desconocida porque no portaba documentos. Las autoridades de la Policía hasta ayer no tenían pistas de los homicidas de las dos mujeres.