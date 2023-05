No hay medicinas en los Centros de Salud y hospitales, pero si hay para recetarse aumentos

La Secretaría de Finanzas, aprobó un aumento de 25 mil y 27 mil lempiras para el Ministro de Salud, José Manuel Matheu Amaya, y sus viceministras Nersa Paz y Suany Montalván.

«Yo sé que puede sonar como disonante, pero cuando yo estaba en el Hospital San Felipe por lo del Estatuto, yo ganaba 101 y más bien de Ministro pasé a ganar 11 mil lempiras menos. Y ahorita con el aumento del año pasado en los salarios de los médicos estaría ganando L.112 mil lempiras en el San Felipe», agregó.

En el caso de las viceministras, señaló que tenían un salario creo que de 70 a 72 mil lempiras cuando el resto de viceministras de la Administración están con L.95 mil.

Por esa razón dijo que se pidió la «nivelación salarial, inclusive porque en Salud es más la carga laboral».

«A mí no me están aumentando el salario, me lo están nivelando a lo que gana por poner un ejemplo el Ministro de Sedesol, el Ministro de Desarrollo Económico, el ministro de cualquier otra Secretaría», finalizó.