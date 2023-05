Cohep ante CN: “Se van a perder miles de empleos”.

Tegucigalpa – El sector empresarial insistió que el proyecto de Ley Tributaria impulsado por el gobierno va a generar la pérdida de miles de empleos y los inversionistas consideran que su mensaje es no crecer en Honduras, tras la participación del Cohep en el marco de la socialización de la referida legislación.

Una delegación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), presidida por el presidente del gremio Mateo Yibrin, acudió al Congreso Nacional para presentar sus posiciones en torno al proyecto de ley.

Yibrin fue claro al señalar a la comisión especial del Congreso Nacional, que preside Hugo Noé Pino, que el proyecto de legislación tal como está elaborado tendrá impacto en materia de empleos y en atracción de inversiones.

En declaraciones dadas a la prensa el presidente del Cohep lamentó que el tema de las exoneraciones, que en el referido proyecto busca eliminar los regímenes especiales, se ha convertido en político y mediático, señalando que el gremio empresarial busca construir y dialogar, indicando que no son dueños de la verdad y la razón.

El titular del Cohep dijo que les preocupa las acusaciones de desinformación que le hacen desde el gobierno, indicando que es difícil saber de dónde salen, “sin embargo todos los misiles apuntan al Cohep”.

Recordó que la ley la aprobarán 128 diputados y no el Cohep, que no vota en el hemiciclo legislativo, por lo que el destino de la referida legislación está en manos de los 128 congresistas y no en la organización empresarial.