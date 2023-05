Ex ministro de Finanzas: Este gobierno tiene una pobre ejecución presupuestaria

Para el ex ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, todo el gobierno central es culpable no estar cumpliendo con la ejecución presupuestaria. “Tanto al que pone los recursos en cada secretaría, como cada una de éstas que tiene que ejecutar cumplir con su presupuesto”, señaló.

De ahí que considera que el pueblo hondureño necesite saber, qué se va a hacer con los impuestos. “Y esta pregunta es muy importante, por qué, porque hoy existen casi 40,000 millones de lempiras en el tesoro y una pobre ejecución presupuestaria en compra de medicinas, en merienda, en inversión pública, en programas sociales, en otros temas de salud, en otros temas de seguridad”.

“Entonces si hoy el gobierno tiene recursos y tiene el presupuesto más alto de la historia aquí la pregunta es ¿cuál va a ser el destino de los impuestos de las personas y de las empresas?, inquirió.

Con ese panorama, el exfuncionario consideró como muy grave que Honduras no cuente con la suficiente inversión presupuestaria. “Porque la gente tiene necesidades, hoy la gente no puede comprar la misma cantidad de comida que compraba antes porque la inflación, es decir, el aumento de precios en los alimentos se ha ido fuera de la meta del Banco Central”.

“Entonces debe haber programas sociales que le ayuden a la gente, si no se ejecuta el presupuesto de programas sociales la gente no recibe el beneficio. Si el Estado no ejecuta el presupuesto no genera empleo, que por lo menos debería generar a través de la inversión pública”.

Wilfredo Cerrato, critica al gobierno de Xiomara Castro, por escasa ejecución presupuestaria. Dice que no es correcto que la gente no tenga sus necesidades atendidas, mientras que 40,000 millones de lempiras estén reposando en el tesoro nacional.

“Al final la actividad económica está cayendo, la gente espera que el gobierno cumpla con los programas sociales, no lo está cumpliendo y tampoco está generando empleo a través de la inversión”, remarcó.