Sigue sin fecha definida la emisión de las licencias en Tránsito

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informaron que aún no hay fecha estipulada para que se retome la renovación y emisión por primera vez de licencias de conducir.

Esto se debe a que el proceso de licitación sigue en marcha y se está realizando por fases.

Se informó que en este proceso iniciaron participando diez empresas, pero durante el análisis de los

requisitos se han descartado varias, quedando solo tres.

Los demás trámites están habilitados en las instalaciones de la DNVT en la colonia Miraflores. Hay poca afluencia de personas.

¿Cuánto tiene de vigencia la cita del banco para tramitar la licencia?

“Este es un proceso por etapas. Entendemos que están en la etapa de evaluación financiera. Todos los materiales e

insumos que se adquieran serán de alta calidad”, aseveró Bessy Marín, vocera de la DNVT.

Por lo burocrático del proceso y los tiempos de plazo que da la ley es que las autoridades no pueden confirmar una

fecha de cuándo se restablecerán estos servicios.

No se aplican sanciones

Debido a que no hay forma de cómo obtener este documento, los agentes de la DNVT no están sancionando a los

conductores que tengan el permiso de conducir vencido.

“Desde mediados de febrero se giró el comunicado de que los conductores que anden su documento vencido no serán

objeto de sanción, por mientras se da una respuesta a la falta de material”, recalcó Marín.

También se informó que las unidades de Archivo, Impugnaciones, Infracciones, SIAT y demás departamentos están

trabajando con normalidad.