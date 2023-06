Futbolista hondureño que será compañero de Messi en el Inter Miami

Miami. ¡Es oficial! Lionel Messi se convierte en jugador del Inter Miami en la MLS de Estados Unidos, dejando atrás al Barcelona, y un futbolista hondureño lo acompañará en su camino.

Se trata de David Ruiz, un joven promesa de Honduras, quien debutó con Inter Miami en la victoria frente a Columbus Crew (2-1) correspondiente a la jornada 10.

El Inter confirmó en abril el fichaje del mediocampista hondureño para el primer equipo.

Po lo que, se convirtió en su sexto jugador producto de la Academia en firmar con el primer equipo siendo un canterano.

“Me motivó mucho tener el Primer Equipo al lado de nosotros y es algo que yo me puse como una meta, que allí es donde quería llegar” replico Ruiz.

Asimismo, dijo que, “tenemos mucha gente que trabaja duro, estoy muy orgulloso de estar aquí y listo para seguir adelante”.

David Ruiz también es parte de la Sub 20 la Selección de Honduras y fue convocado en la Copa del Mundo 2023 Sub 20, goleando de penal contra Corea del Sur.

El medio AS describe a Ruíz como un futbolista hondureño prometedor que tiene mucho por delante en el equipo del ex jugador David Beckham.

Messi: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami”

El argentino Leo Messi anunció este miércoles su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS) tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí.

Así lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino, con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport.

Lea también: Hinchas del Inter Miami sueñan con Messi y ya hay fiebre por los abonos anuales de 2024

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo.