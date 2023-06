Advertencia de expropiación de plantas de generación de energía entierra a Honduras

La advertencia de recurrir a la expropiación de plantas de generación de energía claramente no es buena, dijo el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Samir Siryi al lamentar que este “es un mensaje que ya se vertió y es un mensaje que nos está enterrando a nivel internacional”.

“Si ayer era difícil traer inversión, hoy (tras el comunicado emitido en cadena nacional) es más complicado”, puntualizó al señalar además que a los generadores de energía se les debe 13 meses en algunos casos, y aun así, siguen generando.

“En el caso de los térmicos sigue produciendo al 100 % de su capacidad y los mantenimientos son programados desde hace un año», dijo en reacción a los señalamientos del gobierno hondureño de un “sabotaje a nivel nacional”.

En el comunicado leído por el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, el gobierno apunta a los generadores como responsables y dice que estos se escudan en recalentamiento de las máquinas por las altas temperaturas, el alto despacho y otras situaciones lo que se traduce en algo que nunca había ocurrido en esta magnitud.

No obstante, Siryi dijo que estos mantenimientos son normales por el desgaste de los equipos, cuando una maquinaria ha estado trabajando incluso son horas adicionales que no estaban programadas.

No vamos a llegar a ese punto

Aunque la advertencia de expropiación no es buena, el empresario dijo que consideran que no vamos a llegar a eso, y explica que lo primero que sucedería es que la capacidad de generación de esa planta probablemente bajaría por tanto habría mayor déficit de generación”.

Además de eso, agregó Siryi, “en cuanto a la generación térmica, solo llevar esa operación, la carga financiera es demasiado alta, así que no creo que esa sea una salida real para el país”, dijo tras expresar que les extraño el mensaje, que se da una semana después de que el gobierno se reunió con la cúpula empresarial y se conformó una “Comisión Técnica Interinstitucional” para enfrentar la situación de la crisis energética en Honduras.

En ese sentido dijo que es lamentable que se esté tratando de repartir la culpa, “cuando son las autoridades las responsables de que el sector camine como debe caminar”.

El director ejecutivo de AHER indicó que si bien es cierto que se heredó una situación en cuanto a la red, el déficit de generación, sin embargo recordó que el gobierno ya lleva 18 meses y «ha tenido que tomar acciones en esta situación desde el primer día que tomaron posesión”.

“Ya dejemos de estar culpando, de estar buscando excusas y pasemos a solucionar. El pueblo hondureño necesita soluciones”, aseveró.

Siryi dijo que como sector privado están dispuestos a apoyar con todos los técnicos que llevan décadas en este campo, “pero tenemos que cambiar de página, no podemos seguir en lo mismo, es urgente que pasemos a ver las soluciones”.

“Al pueblo hondureño no le interesa lo del pasado, le interesa que se resulta, volvió hacer un nuevo llamado al gobierno para que trabajen en función de la solución, de nada sirve estar viendo hacia atrás”, afirmó.