Habla hondureña trans que se escapó de morir en accidente de tránsito en SPS

La hondureña trans a la que le cayó encima un carro que se accidentó el pasado 1 de junio en el barrio El Centro en el Valle de Sula, en Cortés, reveló su estado de salud.

La joven, quien quiso mantener su identidad en secreto, contó que solamente sufrió fuertes golpes en sus piernas. Asimismo, tiene raspones en varias partes de su cuerpo.

«No estoy del todo bien, pero gracias a Dios no quedé cuadripléjica. Lo que no me parece la irresponsabilidad de la persona que conducía. Muchos ven la intención de tirarme su auto pero solo Dios sabe», manifestó.

De la misma forma, la joven hondureña se mostró agradecida por su estado de salud, ya que el peso del vehículo le pudo ocasionar graves consecuencias.

«Le doy gracias a Dios ya que fue el único que me cubrió y me salvó de no quedar en una silla de rueda ni nada en de eso. Se que me voy a recuperar», añadió en una publicación.

Luego del accidente se difundió un video que muestra el fuerte impacto del carro. Asimismo, se ve cómo arrolla a la joven.