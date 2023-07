‘Solo en Honduras’: viajero contó que policías le pidieron ‘mordida’ para salir del país

Un viajero, que en sus redes sociales se identifica como Wallacepresenta, se está dando a conocer por realizar un recorrido en motocicleta desde Panamá hasta México, por lo que hace unos días estuvo en Honduras y narró una mala experiencia.

«En Honduras, literalmente, fue el único país de Centroamérica en donde los policías me pararon y me pidieron dinero a cambio de salir del país», inició contando el viajero en su video de TikTok.

De acuerdo con su narración, el joven iba rumbo a Nicaragua y estaba a 30 minutos de la frontera cuando se encontró con un operativo, donde lo pararon e intentaron llevarlo detenido, parando su viaje.

«Me topo con un retén policial, me paran y me dicen ‘ponte allá en la esquina’, me piden papeles, me tratan súper grosero, y dicen: ‘lo que pasa es que te tengo que detener porque esos halógenos que traes en la moto son ilegales'», manifestó Wallece.

Ante ello, el joven, originario de Panamá, manifestó que las luces que porta en su auto son originales de fábrica, a lo que el oficial le dijo que eso era ilegal en el país.

«Si eso es ilegal, no me hubieran dejado entrar, muéstrame el articulo que dice que son ilegales y yo con mucho gusto pido la multa», le dijo el panameño al policía.

Pero el uniformado solo cambió de tema y le dijo que tenía un retrovisor dañado y que no podía salir así del país.

«Me dijo el policía ‘tienes un retrovisor dañado, no puedes circular así’ a lo que yo le dije ‘cuánto me va a costar’ y el respondió, ‘es que ahora me estás entendiendo, pensé que le estabas dando vueltas, son 500 lempiras’, dijo súper orgulloso, esto esta mal, policías no deberían de hacer eso», manifestó.