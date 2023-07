PERFILES: Nerviosismo

Por: Carolina Alduvín

El usurpador y sus secuaces se están poniendo nerviosos por apenas las primeras muestras de descontento de parte de los ciudadanos, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Exhiben debilidad e inseguridad al amenazar a quien dirige el Consejo Nacional Anticorrupción y hasta su familia, porque en cumplimiento de sus funciones, denunció algo que es evidente a la población, el hecho que muchos parientes, consanguíneos y por afinidad, de la presidente y altos funcionarios del gobierno, están empleados en diferentes dependencias estatales, contraviniendo disposiciones legales vigentes y elementales normas éticas que deben observar los servidores públicos. En ningún momento, lo denunciado fue desmentido, o corregido.

Aproximadamente un mes más tarde, la denunciante, valientemente vuelve al país y a continuar su trabajo de investigar y dar a conocer actos de corrupción, como paso previo a un proceso judicial y, ante las muestras de apoyo que la ciudadanía pretendió brindarle, el usurpador moviliza a sus hordas amaestradas, con el fin de amedrentar a todo aquel que manifieste simpatía. Además, tacha de injerencista a la representante residente de la ONU, por el simple hecho de acompañarla durante una conferencia de prensa. Cuando hipócritamente solicitan a las más altas autoridades del mismo organismo internacional, la venida de una CICIH. Fingiendo dar cumplimiento a una promesa de campaña, que cualquiera puede ver que no conviene a político alguno, ni a los que ejercieron el gobierno en la pasada administración, ni a los de la actual.

Son ellos entonces los injerencistas, al solicitar a extranjeros, vengan a ejercer una función propia de las autoridades judiciales nacionales que, por incapacidad, por trabas legislativas, por intereses creados, falta de interés y otros factores, no cumplen. Demagógicamente, quieren hacer creer que obraran contra su propio interés, Y, por mucho que digan odiar a sus predecesores, están dispuestos a permitir que queden impunes, con tal que ellos no se vayan en la colada. El asunto de la CICIH no es más que un gigante distractor que retoman cada vez que necesitan que miremos en otra dirección, para seguir avanzando en su nefasta agenda. La CICIH no va a venir, no se han derogado todos los pactos de impunidad requeridos.

Le temen a un grupo de veteranos tanto del ejército como de la policía, quienes cada año, a mediados del mes de julio, honran a quienes perdieron sus vidas en pasados conflictos armados, atentan contra su libertad de reunión y asociación, al presionar a particulares para que les nieguen servicios comerciales y así, conmemorar en privado, fechas que les son significativas, presionan igualmente a religiosos para cancelar oficios en sus recintos cerrados. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué demuestren algún poder de convocatoria? Lo tienen, que no se permita hacerlo visible, no lo anula, ahí sigue. Ya vimos que el débil gobierno que padecemos, únicamente puede lograr escuálidas concentraciones mediante el soborno a sus turbas motorizadas o la abierta coacción a los empleados públicos. Los veteranos igualmente desfilaron hacia la Basílica de Suyapa, enarbolando banderas, desarmados y resguardados por elementos de la policía.

Sin embargo, quizás pensando que otros grupos de base familiar son inofensivos, se dieron la oportunidad de medir el poder de convocatoria de quienes se oponen a la imposición de la tal ideología de género en los programas educativos del sector público y en los libros de texto oficiales. Sectores conservadores, iglesia católica e iglesias evangélicas convocaron a toda la población a manifestarse en contra de legislación y formas de adoctrinamiento que atentan contra la familia tradicional. Su marcha, además de lucir nutrida, desafiando al ardiente sol y altas temperaturas, fue apoyada por muchos de los que no pudieron integrarse a las manifestaciones anteriormente citadas. No sólo en la ciudad capital, también en otras ciudades grandes de todo el país, igual estos ciudadanos, fueron resguardados por policía uniformada y contó con la presencia y declaraciones del otrora aliado y designado presidencial. Nadie se llame a engaño, ahí se concentró toda la oposición al gobierno que no se afilia a los partidos políticos, que otrora fue la base de la fuerza ciudadana que se opuso a las pretensiones continuistas del actual usurpador. Ahí se concentra la voluntad de vivir en libertad y democracia, de hacerse cargo de la formación de sus hijos, de responder a valores morales tradicionales y repudiar el nepotismo y los antivalores que promueve el gobernante en funciones y su nefasta camarilla.

carolinalduvin46@gmail.com