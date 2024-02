Honduras “Barrida” de médicos en la Sesal llegará a 70 profesionales.

Por no estar en el censo de Libre despide a médicos, denuncia el doctor Tirzo Godoy.

Dirigentes del Colegio Médico Hondureño (CMH) denunciaron hoy jueves que unos 30 profesionales recibieron el sobre blanco, que llegará a 70 más, en la Secretaría de Salud.

Los despidos masivos se venían anunciando desde que la actual ministra de Salud, Carla Paredes asumió las riendas de la Secretaría, el motivo por el cual despiden a ese centenar de doctores es porque no aparecen en el censo del partido de gobierno,

Tirzo Godoy, miembro del Colegio Médico de Honduras, situación que no se dio con el doctor Manuel Matheu, afirmó el doctor Tirzo Godoy, de parte del CMH.

“Es totalmente injusto lo que se está dando y lo que el CMH reclama es que en el despido de los médicos no se haya dado el debido proceso, no hay ningún reclamo, llamado de atención y menos una audiencia de descargo, la única justificación que les han dado es que no están en el censo de Libre”, afirmó.

Los primeros afectados fueron contratados más o menos en noviembre o en marzo del 2022. Muchos de ellos tienen incluso dos años de estar consecutivamente firmando contratos y eso genera una alteración legal con respecto a la continuidad de los contratos no se puede venir a despedir una persona sin seguir el debido proceso, argumentó.

“Estamos denunciando ya que esos médicos desde el día de ayer están despedidos y ni siquiera tienen reemplazo lo que es más grave ya que esas plazas están vacías y esa población va a estar sin atención médica”, dijo.

También preocupan las repercusiones para el Estado, porque al final ese personal va a demandar con el apoyo del Colegio Médico, y van a ser restituidos nuevamente como ocurre en varias secretarías del Estado, eso va a generar pérdidas para el gobierno porque estas personas van a recibir su restitución y sueldos caídos porque es totalmente ilegal lo que se está haciendo, porque la única justificación es no estar en el censo de Libre, aseguró.