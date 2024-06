Alarmante el Impacto Mortal del Dengue en Honduras

Tegucigalpa, Honduras – Las alarmas se han encendido en el Hospital Escuela (HE) de Tegucigalpa, donde 80 personas, 69 de ellas niños, están ingresadas por dengue, según informaron las autoridades de la institución. La situación es crítica y ha llevado al colapso de las salas pediátricas, donde se atienden los casos más graves de esta enfermedad que se ha extendido peligrosamente en la capital y sus alrededores.

El portavoz del Hospital Escuela, Said Norales, destacó que las salas habilitadas para atender casos de dengue están completamente llenas, con menores que presentan síntomas severos y dos niños que han sido trasladados a la unidad de cuidados intensivos. «La nueva sala para la atención de dengue no cuenta con cupos», informó Norales, subrayando la necesidad urgente de prevención en los hogares para evitar más contagios.

Preocupante Incremento de Casos en Menores

El Hospital Escuela reporta que el 95% de los ingresos son niños y adultos provenientes de diversas colonias de la capital como Cerro Grande, Los Pinos, Nueva Suyapa, 21 de Octubre, La Quezada y Villanueva, donde se han identificado brotes de dengue con y sin signos de alarma.

Impacto Mortal del Dengue

El dengue no solo ha llenado las salas del Hospital Escuela, sino que también ha causado un aumento preocupante en la mortalidad. La Secretaría de Salud (SESAL) ha confirmado 29 muertes por dengue a nivel nacional, con otras 21 bajo investigación. Entre las víctimas más recientes se encuentra una niña de siete días de nacida en Nueva Arcadia, Copán. Su madre, Mabel Benítez, compartió su trágica historia, explicando que contrajo dengue antes de dar a luz, y que su hija posiblemente se contagió a través del cordón umbilical. «Solo me faltaban dos semanas para dar a luz cuando me dio dengue y la niña nació bien, pero a los dos días se puso mal y fue ingresada al hospital con dengue», relató Benítez entre lágrimas.

Mientras los centros de salud y hospitalización continúan recibiendo nuevos casos, el llamado a la comunidad es claro: reforzar las medidas de prevención en los hogares y estar atentos a los signos de alarma para evitar que más personas, especialmente niños, sufran las consecuencias del dengue.