COHEP Exige Intervención Policial para Frenar Invasiones de Tierra

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicita acción inmediata para detener las invasiones de tierra, criticando la inacción policial y la intervención política.

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, se pronunció enérgicamente sobre las invasiones de tierra que han generado múltiples protestas por parte del sector campesino. Urtecho señaló que la Policía Nacional de Honduras está paralizada debido al temor que sienten hacia los políticos.

«Incorporaron al Poder Judicial, pero para enlodar al Poder Judicial, la Policía no hace nada porque les tiene miedo a los políticos”, afirmó Urtecho. Según sus declaraciones, la politización de la Policía ha impedido que se cumplan las órdenes de desalojo emitidas por los jueces. “Se ordenan los desalojos por parte de los jueces y los policías no hacen absolutamente nada porque llegan los políticos y detienen el desalojo. Entonces, al ver eso, los dueños de estas picardías se lanzan a hacer las cosas sin ningún miedo”.

Urtecho manifestó la necesidad de una acción policial efectiva. «Esperamos que haya un trabajo efectivo, si no hay un trabajo efectivo, nos vamos a retirar porque si no va a funcionar la cosa, no queremos que nos ensucien porque ya ensuciaron el resto de organizaciones», expresó.

El director ejecutivo del Cohep también acusó a varios funcionarios públicos de fomentar las invasiones de tierra. «Hay alcaldes, diputados de Libre, funcionarios que promueven las invasiones y no les da miedo que los filmen y que les tomen fotografías», denunció Urtecho.

Refiriéndose específicamente a las 36 tomas de tierras ocurridas en Villanueva, Cortés, en los últimos tres días, Urtecho destacó la falta de decisiones en el Poder Judicial como un problema central. «Cuando no se cumple la orden de un juez, pues entonces hay que sancionar a quien no la cumple, y eso no está ocurriendo», criticó.

Urtecho también subrayó la ausencia de la Policía en la protección de la propiedad privada. «La Policía muy bien gracias, tal vez han de andar cuidando funcionarios porque cuidando la propiedad privada no existe», lamentó.

Finalmente, el director del Cohep exigió una respuesta clara y efectiva en los próximos días. “Esperamos mañana tener una respuesta clara de lo que se va a hacer, si en los próximos días no se avanza o no se dan planteamientos serios, nosotros nos vamos a tener que retirar, no les vamos a hacer el juego a los picaritos. Esas mesas no han servido absolutamente para nada y tienen un año y no se hizo nada”, concluyó.