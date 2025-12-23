Messiniti se encamina a ganar el Pichichi del Apertura en una definición inédita del torneo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.— El Torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras podría cerrar con una de las historias más singulares de los últimos años en la lucha por el goleo. El delantero argentino Nicolás Messiniti, en su primera temporada en el fútbol hondureño, se perfila como el máximo anotador del campeonato tras alcanzar los 17 goles, cifra que lo coloca en la cima de la tabla y lo deja con grandes opciones de coronarse como el Pichichi del certamen incluso antes de disputarse la gran final.

Messiniti fue nuevamente determinante este domingo en el empate 2-2 entre Marathón y Platense, resultado que permitió al conjunto verdolaga sellar su clasificación a una nueva final de la Liga Nacional, tras la cuarta jornada de la Triangular B. El atacante sudamericano marcó desde el punto penal un tanto clave que no solo sostuvo las aspiraciones de su equipo, sino que también amplió su ventaja en la carrera por el liderato de goleo.

Con ese tanto, el artillero del Marathón dejó atrás a sus principales perseguidores: Rodrigo de Olivera, del Olancho FC, y Erick “Yío” Puerto, del Platense FC, quienes se mantienen con 16 goles cada uno. La diferencia, aunque mínima, resulta significativa en el contexto actual del torneo.

Más allá de los números, el rendimiento de Messiniti ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato. Su adaptación al fútbol hondureño ha sido inmediata, destacando no solo por su capacidad goleadora, sino también por su influencia en los momentos decisivos. A lo largo del torneo, el argentino ha sido pieza clave en el esquema ofensivo del Marathón, respondiendo con goles en partidos de alta exigencia.

La situación que rodea la definición del goleo, sin embargo, añade un componente atípico. Tanto Platense como Olancho FC, equipos a los que pertenecen los otros dos máximos anotadores, ya no tienen opciones de clasificación tras el pase de Marathón a la final. Ambos clubes, al quedar sin objetivos deportivos en la Triangular B, no se juegan nada en las dos fechas restantes.

De acuerdo con información conocida en el entorno del torneo, Platense y Olancho FC estarían analizando no disputar sus últimos compromisos, una decisión que, de confirmarse oficialmente, dejaría sin posibilidad a Puerto y De Olivera de sumar más goles. Este escenario allanaría el camino para que Messiniti se quede con el título de máximo goleador del Apertura, incluso antes de que se dispute la final.

En contraste, el delantero argentino aún tendrá la oportunidad de aumentar su cuenta personal en la serie decisiva, donde Marathón se enfrentará al ganador de la otra triangular, que saldrá entre Olimpia y Real España. Aunque los goles de la final no siempre inciden en la tabla de goleo del torneo regular, el protagonismo de Messiniti seguiría siendo uno de los principales focos de atención.

Así, el Apertura 2025 no solo se encamina a una final cargada de historia y rivalidad, sino también a una resolución poco común en la lucha individual por el goleo. De mantenerse las condiciones actuales, Nicolás Messiniti no solo cerraría su primer torneo en Honduras con una actuación sobresaliente, sino que inscribiría su nombre como el máximo artillero de la Liga Nacional en una temporada marcada por circunstancias inéditas.