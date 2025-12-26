Marathón define día y hora para final de ida ante Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras ya está en su recta final en las triangulares, una etapa en donde ya se conoce a los finalistas: Marathón vs Olimpia. Ambos equipos se clasificaron antes de terminar con la fase en la que lideraron en cada uno de sus grupos.

Sin embargo, a falta de tres partidos de culminar con las triangulares y con los finalistas ya decididos, muchos de los aficionados se preguntan cuándo y dónde se jugará el duelo de ida entre los verdolagas y albos en busca del campeón del Apertura 2025.

Pero Marathón ya tiene puesta la mirada en esa gran final, por lo que ha tomado una decisión con respecto a la fecha y el horario de la primera batalla ante el Olimpia, en busca del tan ansiado título en el marco de su centenario.

Fuentes cercanas a la institución verdolaga informaron que el duelo de ida se disputaría el domingo 4 de enero a las 5:00 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, un escenario que no pasa desapercibido para el Monstruo Verde.