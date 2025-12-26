sábado, diciembre 27, 2025
Marathón define día y hora para final de ida ante Olimpia

Redacción Gerencial
El Marathón ha tomado la decisión de jugar su partido ante el Olimpia la final de ida por el torneo Apertura

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras ya está en su recta final en las triangulares, una etapa en donde ya se conoce a los finalistas: Marathón vs Olimpia. Ambos equipos se clasificaron antes de terminar con la fase en la que lideraron en cada uno de sus grupos.

Sin embargo, a falta de tres partidos de culminar con las triangulares y con los finalistas ya decididos, muchos de los aficionados se preguntan cuándo y dónde se jugará el duelo de ida entre los verdolagas y albos en busca del campeón del Apertura 2025.

Pero Marathón ya tiene puesta la mirada en esa gran final, por lo que ha tomado una decisión con respecto a la fecha y el horario de la primera batalla ante el Olimpia, en busca del tan ansiado título en el marco de su centenario.

Fuentes cercanas a la institución verdolaga informaron que el duelo de ida se disputaría el domingo 4 de enero a las 5:00 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, un escenario que no pasa desapercibido para el Monstruo Verde.

