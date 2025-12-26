Amor incondicionalDe interésDe último momentoDeportesHonduras Updated: diciembre 26, 2025 Marathón define día y hora para final de ida ante Olimpia By Redacción Gerencial diciembre 26, 2025 43 0 Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Leer más... Animal PoliticoRedacción Gerencial - diciembre 26, 2025Contreras apunta fallas de campaña tras revés liberal. Animal PoliticoRedacción Gerencial - diciembre 26, 2025Iroshka Elvir llama a la militancia liberal a no olvidar a quienes “cedieron”. Animal PoliticoRedacción Gerencial - diciembre 26, 2025Líderes regionales y aliados estratégicos reconocen victoria electoral de Nasry Asfura en Honduras Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn El Marathón ha tomado la decisión de jugar su partido ante el Olimpia la final de ida por el torneo Apertura San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras ya está en su recta final en las triangulares, una etapa en donde ya se conoce a los finalistas: Marathón vs Olimpia. Ambos equipos se clasificaron antes de terminar con la fase en la que lideraron en cada uno de sus grupos. Sin embargo, a falta de tres partidos de culminar con las triangulares y con los finalistas ya decididos, muchos de los aficionados se preguntan cuándo y dónde se jugará el duelo de ida entre los verdolagas y albos en busca del campeón del Apertura 2025. Pero Marathón ya tiene puesta la mirada en esa gran final, por lo que ha tomado una decisión con respecto a la fecha y el horario de la primera batalla ante el Olimpia, en busca del tan ansiado título en el marco de su centenario. Fuentes cercanas a la institución verdolaga informaron que el duelo de ida se disputaría el domingo 4 de enero a las 5:00 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, un escenario que no pasa desapercibido para el Monstruo Verde. Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Artículo anteriorReal España se juega la vida ante Motagua en un clásico decisivo de la triangularArtículo siguienteCrimen en Nochebuena: baile desata tragedia y una mujer pierde la vida en Quimistán - Advertisement - - Advertisement - Honduras Animal PoliticoRedacción Gerencial - diciembre 26, 2025Iroshka Elvir llama a la militancia liberal a no olvidar a quienes “cedieron”. Tegucigalpa, Honduras.— La diputada del Partido Liberal de Honduras, Iroshka Elvir, lanzó este jueves un enérgico mensaje dirigido a... Animal Politico Líderes regionales y aliados estratégicos reconocen victoria electoral de Nasry Asfura en Honduras Redacción Gerencial - diciembre 26, 2025 De interés Crimen en Nochebuena: baile desata tragedia y una mujer pierde la vida en Quimistán Redacción Gerencial - diciembre 26, 2025 De interés Real España se juega la vida ante Motagua en un clásico decisivo de la triangular Redacción Gerencial - diciembre 23, 2025 Amor incondicional Messiniti se encamina a ganar el Pichichi del Apertura en una definición inédita del torneo hondureño Redacción Gerencial - diciembre 23, 2025 - Advertisement - Más Noticias Contreras apunta fallas de campaña tras revés liberal. Animal Politico Redacción Gerencial - diciembre 26, 2025 Iroshka Elvir llama a la militancia liberal a no olvidar a quienes “cedieron”. Animal Politico Redacción Gerencial - diciembre 26, 2025 Líderes regionales y aliados estratégicos reconocen victoria electoral de Nasry Asfura en Honduras Animal Politico Redacción Gerencial - diciembre 26, 2025 Crimen en Nochebuena: baile desata tragedia y una mujer pierde la vida en Quimistán De interés Redacción Gerencial - diciembre 26, 2025 - Advertisement -