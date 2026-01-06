Marathón se juega la gloria en Tegucigalpa en una final marcada por la polémica arbitral

Tegucigalpa, Honduras.

El fútbol hondureño vivirá este miércoles 7 de enero una de sus noches más esperadas cuando Olimpia y Marathón se enfrenten en el partido de vuelta de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, un duelo que definirá al nuevo campeón y que llega precedido por emociones, goles y una intensa controversia arbitral.

El compromiso decisivo se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés, a partir de las 7:00 de la noche, luego de que el encuentro de ida concluyera con un vibrante empate 2-2 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Aquella final de ida dejó un espectáculo cargado de intensidad y alternativas, con anotaciones de Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo para el Marathón, mientras que Emanuel Hernández y Yustin Arboleda respondieron por el Olimpia, dejando la serie completamente abierta.

Sin embargo, más allá de los goles y el espectáculo, el primer capítulo de la final estuvo envuelto en una fuerte polémica arbitral. Las decisiones del árbitro central Nelson Salgado generaron inconformidad en ambos banquillos, situación que elevó la tensión de cara al choque definitivo en la capital.

El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, se refirió al tema con cautela, aunque dejó clara su preocupación por el arbitraje en un partido de tanta trascendencia. “La preocupación más grande que tengo es que no nos favorezcan, pero que tampoco nos perjudiquen. Queremos que el árbitro pase desapercibido y que el fútbol sea el protagonista”, manifestó el estratega albo en conferencia de prensa.

Del lado verdolaga, el entrenador argentino Pablo Lavallén fue más directo y crítico. El timonel del Marathón expresó su molestia por la anulación de un gol de Henry Figueroa en el primer tiempo del partido de ida, una jugada que, a su criterio, influyó directamente en el desarrollo del encuentro.

“Vamos a tener que luchar contra todo. Lamentablemente esto no tendría que pasar si, como en todas las ligas del mundo, existiera la tecnología. Pero acá parece que no la quieren traer; por algo será. Saquen sus propias conclusiones”, declaró Lavallén, dejando entrever su descontento con el manejo arbitral.

Ante este clima de presión y expectativa, la Comisión Nacional de Arbitraje asumió la responsabilidad de designar al juez para el partido de vuelta y finalmente optó por el experimentado Saíd Martínez, considerado el árbitro hondureño de mayor proyección internacional en la actualidad. Martínez cuenta con participaciones en mundiales de distintas categorías, torneos de Concacaf y múltiples finales de Liga Nacional, lo que genera confianza en su capacidad para manejar un duelo de alta tensión.

El cuerpo arbitral estará conformado además por Walter López como asistente uno, Christian Ramírez como asistente dos y Armando Castro como cuarto árbitro, en un intento por garantizar un arbitraje sólido en una final que será observada con lupa por aficionados, dirigentes y protagonistas.

En lo deportivo, el partido representa mucho más que un título. Olimpia buscará levantar su copa número 40 y seguir ampliando su hegemonía como el club más laureado del país, mientras que Marathón intentará conquistar su décimo campeonato de Liga Nacional, un logro que tendría un valor especial al alcanzarse en el marco del torneo de su centenario.

La expectativa entre la afición es total. El club albo confirmó que, hasta la tarde de este lunes, ya no había boletos disponibles para dos localidades del estadio Nacional, lo que anticipa un lleno completo en el coloso capitalino y un ambiente de final a la altura de la rivalidad histórica entre ambos equipos.

Con la serie igualada, el peso de la historia, la presión de la afición y la polémica aún latente, Olimpia y Marathón saltarán al césped del Chelato Uclés con un solo objetivo: escribir su nombre en la historia del fútbol hondureño y coronarse campeón del Apertura 2025.