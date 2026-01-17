Honduras cerró 2025 con el mayor nivel inflacionario de la región.

Tegucigalpa, Honduras. Honduras volvió a encabezar el listado de países con mayor inflación en Centroamérica al cierre de 2025, de acuerdo con los informes oficiales emitidos por los bancos centrales de la región. El Banco Central de Honduras (BCH) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación interanual de 4.98%, superando el 3.88% registrado en 2024 y colocándose como la tasa más elevada del istmo.

Según el BCH, aunque la inflación se mantuvo dentro del rango de tolerancia de mediano plazo establecido en 4% ± 1 punto porcentual, el país superó ampliamente a sus vecinos centroamericanos, reflejando presiones persistentes en el costo de vida de los hogares hondureños.

En el contexto regional, Nicaragua ocupó la segunda posición con una inflación de 2.70%, inferior al 2.84% del año anterior, conforme a datos del Banco Central de Nicaragua. Guatemala se ubicó en el tercer lugar con 1.65%, ligeramente por debajo del 1.70% de 2024, según cifras del Banco de Guatemala (Banguat).

Por su parte, El Salvador reportó una inflación de 0.91%, mayor al 0.29% del año previo, mientras que Costa Rica fue el único país que cerró 2025 con deflación, registrando una variación negativa de -1.23%, de acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en contraste con el 0.84% de inflación observado en 2024.

El BCH detalló que en diciembre de 2025 la inflación interanual mostró una leve desaceleración, al reducirse en 0.11 puntos porcentuales respecto a noviembre, manteniéndose en el 4.98%. Esta moderación, explicó la autoridad monetaria, estuvo influida por las políticas de subsidio impulsadas por el Gobierno.

“Las medidas de subsidio a los combustibles y a la energía eléctrica aplicadas por el gobierno han contribuido a reducir la inflación interanual en aproximadamente 0.63 puntos porcentuales”, subraya el BCH en su informe. Sin estos apoyos, la inflación habría alcanzado un nivel cercano al 5.61%, lo que habría significado un mayor impacto sobre el poder adquisitivo de la población.

El análisis del Banco Central revela que los rubros que más incidieron en el incremento del IPC durante 2025 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una contribución de 1.81 puntos porcentuales, seguidos por Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 0.70 puntos, y Hoteles, cafeterías y restaurantes con 0.62 puntos. En conjunto, estos tres grupos concentraron el 62.9% de la inflación total del año.

Otros sectores que también aportaron al aumento de precios fueron Cuidado personal, Muebles y artículos para la conservación del hogar, así como Prendas de vestir y calzado, cada uno con 0.31 puntos porcentuales. Asimismo, el rubro de Transporte contribuyó con 0.24 puntos, Salud con 0.16 puntos, y Recreación y cultura con 0.17 puntos porcentuales.

Finalmente, el BCH recordó que, según la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos de diciembre de 2025, los especialistas proyectaban una inflación de 4.94% al cierre del año. No obstante, el resultado final superó ligeramente esas previsiones, reflejando presiones inflacionarias mayores a las anticipadas por el mercado.

El comportamiento de los precios en 2025 vuelve a colocar a Honduras en el centro del debate económico regional, especialmente en un contexto de presupuestos prorrogados, subsidios estatales y crecientes demandas sociales frente al encarecimiento de los productos básicos.