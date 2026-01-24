Tránsito aclara: solo 3 colores de chaleco son legales y otros dos están totalmente prohibidos

Tegucigalpa, Honduras — La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reafirmó esta semana que la legislación hondureña exige a los motociclistas y sus pasajeros portar chalecos o arneses con bandas reflectantes de colores específicos para mejorar la seguridad vial y evitar sanciones económicas.

Según la normativa, recogida en el Diario Oficial La Gaceta, solo se permiten tres colores de banda reflectiva: anaranjado, rojo y blanco, los cuales deben estar adheridos a un chaleco o arnés visible cuando se circula en motocicletas o vehículos similares.

La DNVT subrayó que ciertos tonos están expresamente prohibidos para estos implementos de seguridad. En particular, el verde fluorescente y el azul tipo Policía Nacional no pueden ser usados por particulares, ya que están reservados para instituciones de seguridad y su uso indebido puede acarrear multas desde 400 lempiras en adelante, según lo estipulado por la ley de tránsito hondureña.

La aplicación estricta de estos requisitos —vigente desde el 7 de enero de 2026— responde a un esfuerzo por reducir los índices de accidentes entre motociclistas, un grupo especialmente vulnerable en las vías del país. Las autoridades han insistido en que la medida no es un capricho burocrático, sino una acción integral para mejorar la visibilidad y salvar vidas.

Además, la DNVT ha tenido que desmentir desinformaciones circulantes en redes sociales que atribuían obligaciones inexistentes, como exigir chalecos a peatones o imponer sanciones más severas no contempladas en la ley; esas versiones no coinciden con lo publicado en la legislación vigente, confirmó la institución.