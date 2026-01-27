Congreso Hondureño Asegura Estabilidad Productiva y Laboral con Ampliación del Régimen de Importación Temporal

Tegucigalpa, Honduras – En una primera sesión histórica del nuevo período legislativo 2026-2030, el Congreso Nacional aprobó la ampliación por cinco años del Régimen de Importación Temporal (RIT), una medida que busca sostener miles de empleos y fortalecer la competitividad de sectores claves de la economía hondureña. La iniciativa fue el primer decreto sancionado por la nueva legislatura bajo la presidencia de Tomás Zambrano.

Apoyo casi unánime al RIT

La extensión del régimen —aprobada con 96 votos a favor— amplía los beneficios e incentivos tributarios otorgados a las empresas que se acogen al RIT por cinco periodos fiscales adicionales. Según los legisladores, esta medida era urgente para proteger la actividad productiva y el empleo, particularmente en rubros que han sufrido pérdidas laborales en años recientes.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, sostuvo que la extensión del RIT no solo representa un respaldo a la inversión nacional y extranjera, sino también un mensaje de seguridad jurídica para los trabajadores y empresarios en un contexto de incertidumbre económica. “Hoy le decimos a estos 47 mil hondureños que existe un Congreso que va a proteger el empleo, la inversión y garantizará la seguridad jurídica al que invierte, al que arriesga, al que le apuesta a Honduras”, afirmó Zambrano durante la sesión.

Sectores productivos en el centro del debate

Durante la discusión legislativa, diputados ofrecieron datos sobre el impacto del RIT en la generación de empleo. El informe más reciente indica que 125 empresas se benefician de este régimen, generando cerca de 46,780 empleos directos. Rubros como el café, banano, melón, camarón, aceite de palma y otros productos agrícolas dependen en gran medida de los incentivos del RIT para mantener su competitividad en los mercados internacionales.

Según cifras compartidas por parlamentarios, sectores como el melón generan aproximadamente 15,000 empleos y el camarón cerca de 25,000, mientras que la industria del aceite de palma emplea directa e indirectamente a decenas de miles de hondureños. Los legisladores argumentaron que sin la ampliación, estas fuentes de trabajo y las exportaciones del país estarían en riesgo.

Un contexto de cambios políticos y económicos

La aprobación de la extensión del RIT se da en un momento de intensa actividad política en Honduras. El mismo día en que se aprobó este decreto, el país se preparaba para la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura como presidente de la República para el período 2026-2030, un acto que se realizó en el Congreso Nacional bajo fuerte resguardo de seguridad.

Asfura asume la presidencia en medio de expectativas sobre el rumbo económico y político del país tras unas elecciones con resultado estrecho. El mandatario electo ha prometido medidas orientadas a la inversión, la creación de empleo y la austeridad en la gestión pública.

Reacciones y mensajes al sector privado

Tomás Zambrano, además de defender la ampliación del régimen, hizo un llamado al sector productivo para incrementar inversiones en Honduras. Enfatizó que el Legislativo trabajará para garantizar la protección de la inversión y el respeto a la propiedad privada, buscando así recuperar confianza y dinamismo económico en un entorno global competitivo.

“Desde este Congreso, más con el gobierno que mañana sancionará este decreto, les pido que inviertan más, no tengan miedo, no se lleven el dinero afuera del país. Aquí les vamos a cuidar su inversión porque no vamos a atentar contra la propiedad privada”, subrayó Zambrano ante sus colegas legisladores.

Impacto y expectativas

Los analistas consideran que la extensión del RIT podría estabilizar sectores críticos y servir como un incentivo para evitar más pérdidas de empleo en industrias que enfrentan desafíos debido a la competitividad global y las variaciones del mercado internacional. Sin embargo, también señalan que esta medida debe acompañarse de políticas estructurales más amplias para fortalecer la economía hondureña de manera sostenible.