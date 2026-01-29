Milei respalda la Junta de Paz impulsada por Trump y la presenta como un frente global por la libertad

Buenos Aires, 28 de enero de 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó este miércoles su firme respaldo a la Junta de Paz promovida por el mandatario estadounidense Donald Trump, al considerar que se trata de una iniciativa internacional clave para la defensa de la libertad y la estabilidad global, basada —según afirmó— en los valores judeocristianos frente a lo que calificó como el avance de regímenes autoritarios y corrientes ideológicas extremas.

Durante un acto oficial realizado en Buenos Aires, en el marco del Día Internacional en Memoria del Holocausto, Milei sostuvo que el mundo atraviesa un punto de inflexión y que la creación de este nuevo organismo representa “un paso decisivo para recuperar la racionalidad y el orden internacional”.

“El mundo ha comenzado a reencontrarse con la cordura, y eso no sería posible sin el liderazgo del presidente Trump y el rol de los Estados Unidos”, afirmó el mandatario argentino, quien destacó que la denominada Board of Peace constituye el germen de una nueva organización internacional orientada a garantizar la paz global y a defender principios que, a su juicio, han sido erosionados en las últimas décadas.

Unidad frente al autoritarismo

Milei advirtió que la Junta de Paz surge como respuesta a un escenario internacional que describió como “preocupante”, marcado por conflictos armados, radicalización política y el debilitamiento de las instituciones multilaterales tradicionales.

En ese contexto, remarcó que la iniciativa busca convertirse en un contrapeso frente a fuerzas que promueven la tiranía, subrayando que la desunión de los países que defienden la libertad ha sido históricamente aprovechada por regímenes autoritarios.

“La mejor manera de enfrentar el mal organizado es mediante el bien organizado. Por eso, quienes creemos en la libertad debemos mantenernos unidos y vigilantes, porque las fuerzas de la tiranía siempre esperan el menor descuido para avanzar”, señaló Milei ante funcionarios, diplomáticos y representantes de la comunidad internacional.

El presidente argentino también criticó duramente a sectores de Occidente, al asegurar que muchas de sus instituciones han sido “capturadas por ideologías de izquierda”, lo que —según dijo— ha debilitado su capacidad de respuesta frente a amenazas globales.

Un nuevo actor internacional

La Junta de Paz, creada inicialmente con el objetivo de intervenir en la resolución de conflictos internacionales —particularmente el enfrentamiento entre Israel y Hamás en Gaza—, dio a conocer esta semana la lista de 26 países fundadores, a través de su cuenta oficial en la red social X.

Desde la Casa Blanca se informó que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Javier Milei, han aceptado integrarse al organismo, cuya misión principal será supervisar la aplicación del plan de 20 puntos diseñado por Trump, orientado a poner fin a la guerra en Medio Oriente y sentar las bases de una paz duradera.

Adhesiones y resistencias

La mayoría de los países que han respaldado la iniciativa mantienen estrechos vínculos políticos o estratégicos con Washington y habían manifestado previamente su apoyo al enfoque de Trump en política exterior. No obstante, las grandes potencias y la mayoría de los países europeos han mostrado reservas, al considerar que la Junta de Paz podría debilitar el rol de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En términos regionales, el mayor bloque de países fundadores proviene de Oriente Medio y Asia occidental, incluyendo a Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

A ellos se suman países de Asia central y el sudeste asiático, como Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia, Camboya, Indonesia y Vietnam, además de cinco naciones europeas: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

En América Latina, han confirmado su participación Argentina, El Salvador y Paraguay, mientras que en el norte de África se integraron Egipto y Marruecos.

La creación de la Junta de Paz abre así un nuevo capítulo en la arquitectura internacional, en medio de un debate creciente sobre el futuro del multilateralismo y el equilibrio de poder global. EFE