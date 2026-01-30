Gobierno confirma congelamiento de precios y extiende subsidios a combustibles, gas y energía hasta abril de 2026

Tegucigalpa, Honduras – 29 de enero de 2026.

El gobierno encabezado por el presidente Nasry Asfura confirmó este jueves la continuidad de los subsidios al gas licuado de petróleo (LPG), la energía eléctrica y los combustibles, una decisión que busca proteger la economía de los hogares hondureños frente a la volatilidad de los precios internacionales.

La medida, oficializada mediante el decreto ejecutivo 02-2026, establece que el subsidio al cilindro de gas LPG de 25 libras para uso doméstico se mantendrá vigente hasta el 30 de abril de 2026, garantizando que su precio continúe fijo en 239 lempiras, tal como se había establecido en el decreto anterior que venció el pasado 26 de enero.

En conferencia de prensa, el ministro de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, explicó que la extensión del subsidio elimina la incertidumbre que se había generado entre miles de familias y pequeños negocios, especialmente del sector alimentario, que dependen del gas LPG para sus actividades diarias.

“El presidente decreta como medida extraordinaria en materia económica, por razones de interés público y social, la vigencia del subsidio al gas licuado de petróleo hasta el 30 de abril”, señala el decreto, el cual ratifica en todas sus disposiciones el PCM 001-2026.

Energía eléctrica sin costo para hogares de bajo consumo

Además del gas, el gobierno reafirmó la continuidad del subsidio a la energía eléctrica. De esta forma, los hogares que registren un consumo mensual inferior a 150 kilovatios hora seguirán exentos del pago del servicio, una medida que beneficia principalmente a familias de bajos ingresos en todo el país.

El funcionario destacó que esta política forma parte de una estrategia integral para aliviar la carga económica de la población, en un contexto marcado por el aumento de los costos de vida a nivel global.

Subsidio a combustibles se mantiene

En cuanto a los combustibles, Argueta confirmó que continuará vigente el subsidio de 10 lempiras por galón tanto para la gasolina regular como para el diésel, una disposición que también se extenderá hasta el 30 de abril de 2026.

“Se ratifica en todas sus disposiciones el decreto ejecutivo PCM 04-2025, reactivándolo para el período comprendido entre el 27 de enero y el 30 de abril, como una medida para enfrentar la tendencia al alza de los precios internacionales de los combustibles”, indicó el secretario de Comunicaciones.

Tranquilidad para la población tras el cambio de gobierno

Cabe recordar que la congelación del precio del gas, el subsidio a la energía eléctrica y el apoyo a los combustibles fueron decretados inicialmente por el gobierno saliente de Xiomara Castro, cuyo mandato concluyó el 26 de enero. La transición presidencial y el vencimiento del decreto anterior generaron preocupación entre la ciudadanía ante un posible incremento inmediato en los precios.

Durante los últimos días, diversos sectores expresaron su inquietud por el impacto que un eventual aumento tendría en la economía familiar. No obstante, con el anuncio oficial realizado este jueves, el nuevo gobierno despeja las dudas y brinda certidumbre a la población al menos hasta finales de abril.

Con esta decisión, el Ejecutivo reafirma su compromiso de mantener medidas de alivio económico que permitan a las familias hondureñas enfrentar con mayor estabilidad los retos financieros de los próximos meses.