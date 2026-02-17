Rodolfo Zelaya, advirtió a la presidenta de la CSJ no «Confundir independencia judicial con control administrativo.

El dirigente del Partido Nacional, Rodolfo Zelaya, lanzó una advertencia pública a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señalando que existe una línea delicada entre la independencia judicial y el control administrativo concentrado en una sola figura dentro del máximo tribunal del país.

En declaraciones recientes, Zelaya cuestionó lo que considera una interpretación errónea del concepto de autonomía judicial, al tiempo que defendió la necesidad de reformar un artículo clave relacionado con la administración interna del Poder Judicial. “Confundir independencia judicial con control administrativo personal es peligroso. La Corte Suprema no es un feudo, es un órgano colegiado”, expresó de manera categórica.

Llamado a respetar el carácter colegiado

El dirigente nacionalista enfatizó que la CSJ, por su naturaleza constitucional, está integrada por varios magistrados que deben tomar decisiones de manera conjunta, bajo principios de deliberación y equilibrio institucional. A su juicio, concentrar decisiones administrativas en una sola autoridad puede generar distorsiones en el funcionamiento del sistema judicial y afectar la percepción de imparcialidad.

Zelaya sostuvo que la independencia judicial no debe utilizarse como argumento para limitar los controles internos ni para evitar la discusión sobre reformas que, según él, buscan modernizar y transparentar la gestión del Poder Judicial. “La Corte Suprema no es propiedad de nadie. Es un órgano colegiado que debe actuar en función del interés público y del respeto al marco constitucional”, reiteró.

Reforma para fortalecer la institucionalidad

El dirigente explicó que la modificación del artículo en cuestión no pretende debilitar la institucionalidad, sino fortalecerla. Según sus palabras, una redistribución clara de funciones administrativas permitiría mayor equilibrio interno y mejores mecanismos de supervisión.

“Al mismo tiempo dejamos en claro que la modificación de dicho artículo ayudaría a fortalecer la justicia en el país. La transparencia y la distribución de funciones fortalecen la justicia, no la ponen en riesgo; al contrario, la justicia saldrá favorecida”, manifestó.

Zelaya subrayó que uno de los principales reclamos ciudadanos hacia el sistema judicial hondureño es la falta de confianza, por lo que cualquier acción orientada a transparentar procesos y delimitar responsabilidades debería verse como un avance y no como una amenaza.