El inhumano derroche de Libre

Por: Nery Alexis Gaitán

Libre llegó al poder no porque el pueblo apoyara su agenda izquierdista, sino por el voto de castigo a JOH, ya que el nivel de corrupción era terrible, sobre todo en pandemia. Libre también aprovechó la popularidad de Salvador Nasralla para formar una alianza, que a la primera de cambió traicionó; estas circunstancias llevaron al poder a la peor administración izquierdista de nuestra reciente época democrática.

Libre llegó al poder para enriquecerse, gozar y derrochar a manos llenas el dinero de los pobres, a excesos jamás vistos en Honduras. Siempre le dio la espalda al pueblo, al cual depreciaban, las bocas sucias de sus ministros nos lo hacían oír todos los días.

Para empezar, no cumplieron sus promesas de campaña: No vendieron los carros de lujo, más bien compraron y rentaron más, no vendieron el avión presidencial: no vino la CICIH, dijeron que la instalarían en 90 días; no convirtieron el CCG en el mejor hospital de Centroamérica, no construyeron los ocho hospitales que prometieron, y esto que la señora Xiomara, vociferó que ellos “no eran iguales”. Además, el exagerado nepotismo empoderó a ciertas familias, emplearon a todos los familiares, amigos y amantes, dándole la espalda a sus propios correligionarios, etc., etc.

Lo triste, lo lamentable, lo indignante, es que “no fueron iguales, sino peores”, en algunos meses ya habían rebasado los índices de corrupción de la administración anterior, tal como lo denunció con propiedad el CNA; carnaval de corrupción que imperó durante los cuatro años de su gobierno.

Con la nueva administración están saliendo a luz estos terribles actos de abuso y corrupción del gobierno de Libre, veamos algunos ejemplos: En el año 2025 en alquiler de carros de lujo y blindados se gastaron 1200 millones de la Tasa de Seguridad. Había 1500 policías cuidando asesores que nadie conocía; andaban en Prados a un costo de 280 dólares diarios. El gasto en guardaespaldas privados fue exorbitante, hubo alguien que tenía asignado 50 miembros de seguridad. Luis Redondo gastó el último año 240 millones en renta de vehículos.

Se han encontrado “planillazos”, con jugosos salarios, en la mayoría de las instituciones. En Canal 8 contrataron a 1600 personas que nunca llegaron a trabajar. En la Secretaría de Educación cinco mil docentes fueron promovidos a asistencias técnicas con salarios tres veces superior que cuando eran maestros de aula. Gastaron millones en viáticos, haciendo viajes innecesarios sin ningún beneficio para el pueblo; las inmensas comitivas que llevaban drenaban millones de lempiras. Gastaban en cosas sin importancia, sólo porque tenían acceso al presupuesto, para citar un ejemplo, Ricardo Salgado, el ministro de Planificación Estratégica, que por cierto era un call center de apoyo al gobierno, sólo en una compra de bocadillos para él, gastó cien mil lempiras; además viajaba al exterior con gastos millonarios en una oficina que no tenía dentro de sus funciones viajar al exterior. Mientras los hospitales estaban desabastecidos y el pueblo sufría.

Y así podemos seguir enumerando la larga lista de actos de corrupción y abuso del gobierno de Libre, que en vez de ayudar a los pobres llegó a saquear, sin misericordia alguna, el dinero del pueblo. Sólo les interesó imponer su agenda política izquierdista y favorecer a sus allegados del Socialismo del Siglo XXI. Y confrontar al gobierno de los Estados Unidos lo que resultó en la pérdida del TPS.

El discurso de odio y separación de la familia hondureña fue su bandera de lucha. Asimismo, la emprendieron en contra de la empresa privada, por lo que se cerraron cientos de empresas y se perdieron miles de fuentes de trabajo. Y, para rematar, rompieron relaciones con Taiwán, llevando a la quiebra a los camaroneros hondureños.

No entregaron el gobierno, así que no hubo transición, dejaron botadas las oficinas y no les importó afectar a la administración entrante. Pero lo dicho, nunca les importó el bienestar de los pobres.

¡Libre nunca más!

[email protected]