sábado, febrero 21, 2026
type here...
Animal PoliticoDe interésDe último momentoEstado de Derecho y Seguridad JuridicaHonduras
Updated:

Congreso Nacional, aprueban ley que limita poderes de la presidencia de la CSJ.

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
69
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

El Congreso Nacional aprobó en único debate y con dispensa de trámite una reforma que limita las facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, y transfiere esas atribuciones al pleno de magistrados.

¿Freno al autoritarismo? Conozca los detalles de la nueva ley que le resta facultades administrativas a la presidencia de la Corte Suprema. Las decisiones clave ahora pasarán por el Pleno de Magistrados.

Puede ser una imagen de una o varias personas, sala de prensa y texto que dice "S DIO uras"

90 diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal respaldaron la iniciativa.

Sus promotores argumentaron que la reforma permitirá auditar el funcionamiento del Poder Judicial y evitar que se utilice como “operador de justicia para fines ideológicos y políticos”.

“Vamos a auditar su funcionamiento, vamos a auditar su accionar, vamos a supervisar todo lo que ellos emprendan desde el cargo”.

Declaraciones del jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix.

 

Artículo anterior
Hondureños podrán saldar deudas sin multas ni recargos hasta 2026
Artículo siguiente
Hijos de exsecretaria Nerza Paz gastaron casi L1.4 millones en viajes y alimentación con fondos públicos
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
Animal PoliticoRedacción Gerencial -

Congreso abre diálogo multisectorial para dictaminar nueva Ley de Empleo Parcial antes del receso de Semana Santa

  Tegucigalpa, Honduras – 19 de febrero de 2026 El Congreso Nacional de Honduras iniciará un proceso formal de socialización de...
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img

Conectados

Recibe en tu correo

- Advertisement -spot_img

© El Periódico | Todos los Derechos Reservados