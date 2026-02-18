Congreso Nacional, aprueban ley que limita poderes de la presidencia de la CSJ.

El Congreso Nacional aprobó en único debate y con dispensa de trámite una reforma que limita las facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, y transfiere esas atribuciones al pleno de magistrados.

¿Freno al autoritarismo? Conozca los detalles de la nueva ley que le resta facultades administrativas a la presidencia de la Corte Suprema. Las decisiones clave ahora pasarán por el Pleno de Magistrados.

90 diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal respaldaron la iniciativa.

Sus promotores argumentaron que la reforma permitirá auditar el funcionamiento del Poder Judicial y evitar que se utilice como “operador de justicia para fines ideológicos y políticos”.

“Vamos a auditar su funcionamiento, vamos a auditar su accionar, vamos a supervisar todo lo que ellos emprendan desde el cargo”.

Declaraciones del jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix.