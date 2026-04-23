Así marcha la tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras.

En la parte alta, Olimpia se ha colocado como colíder con 35 puntos, igualando la línea de Motagua , que también suma 35 unidades. Los albos lograron este impulso tras vencer a Marathón con goles de Jerry Bengtson y Michaell Chirinos .

Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está al rojo vivo y cada jornada sacude la pelea tanto por el liderato como por el no descenso.

Por su parte, Real España no se queda atrás y mete presión con 34 puntos, ubicándose en la tercera posición luego de su triunfo 2-0 sobre Platense. Los aurinegros, con anotaciones de David Sayago y Darixon Vuelto, mantienen vivas sus aspiraciones de cerrar en la cima.

En la zona media, Olancho FC (30) y Marathón (27) siguen en puestos de liguilla, mientras que la pelea se vuelve más cerrada en la parte baja.

Ahí es donde la tensión aumenta. Victoria dio un golpe importante al vencer como visitante a Juticalpa FC. Los canecheros se habían adelantado con Kelvin Matute al 52’, pero la “Jaiba Brava” reaccionó de inmediato: Avner Portillo empató al 54’ y Bryan Chávez firmó la remontada al 65’.

Con este resultado, Victoria se mantiene en la décima posición con 16 puntos en el Clausura, pero lo más importante es que en la tabla acumulada llega a 30 unidades, quedando a solo un punto de Choloma en la lucha por evitar el descenso. Juticalpa, en cambio, cae al último lugar del torneo con 15 puntos.