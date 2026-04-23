De interésDe último momentoDeportesHonduras Updated: abril 23, 2026 Así marcha la tabla de posiciones de Liga Nacional de Honduras. By Redacción Gerencial abril 23, 2026 47 0 Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Leer más... Animal PoliticoRedacción Gerencial - abril 23, 2026Estrategia de Seguridad se enfoca en desmantelar el poder económico del crimen organizado en Honduras De interésRedacción Gerencial - abril 23, 2026Microbusero enfrenta proceso judicial tras fatal atropello en carretera CA-5 Animal PoliticoRedacción Gerencial - abril 22, 2026TSC estará iniciando una auditoría a la OABI para verificar posibles fallas o irregularidades relevantes. Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn Olimpia lidera con Motagua; Real España los sigue Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está al rojo vivo y cada jornada sacude la pelea tanto por el liderato como por el no descenso. En la parte alta, Olimpia se ha colocado como colíder con 35 puntos, igualando la línea de Motagua, que también suma 35 unidades. Los albos lograron este impulso tras vencer a Marathón con goles de Jerry Bengtson y Michaell Chirinos. Por su parte, Real España no se queda atrás y mete presión con 34 puntos, ubicándose en la tercera posición luego de su triunfo 2-0 sobre Platense. Los aurinegros, con anotaciones de David Sayago y Darixon Vuelto, mantienen vivas sus aspiraciones de cerrar en la cima. En la zona media, Olancho FC (30) y Marathón (27) siguen en puestos de liguilla, mientras que la pelea se vuelve más cerrada en la parte baja. Ahí es donde la tensión aumenta. Victoria dio un golpe importante al vencer como visitante a Juticalpa FC. Los canecheros se habían adelantado con Kelvin Matute al 52’, pero la “Jaiba Brava” reaccionó de inmediato: Avner Portillo empató al 54’ y Bryan Chávez firmó la remontada al 65’. Con este resultado, Victoria se mantiene en la décima posición con 16 puntos en el Clausura, pero lo más importante es que en la tabla acumulada llega a 30 unidades, quedando a solo un punto de Choloma en la lucha por evitar el descenso. Juticalpa, en cambio, cae al último lugar del torneo con 15 puntos. La jornada continúa este jueves con partidos clave. Motagua tendrá la oportunidad de recuperar el liderato en solitario si vence a Olancho FC, mientras que Lobos UPNFM se enfrentará a Génesis PN en otro duelo directo por liguilla. Tabla de posiciones Liga Nacional Cuota FacebookTwitterPinterestVKWhatsApp Artículo anteriorGobierno de Honduras anunció un reajuste salarial dirigido al gremio docente.Artículo siguienteTrump pide a la FIFA sustituir a Irán en el Mundial 2026 por una histórica selección. - Advertisement - - Advertisement - Honduras Animal PoliticoRedacción Gerencial - abril 23, 2026Estrategia de Seguridad se enfoca en desmantelar el poder económico del crimen organizado en HondurasTegucigalpa, Honduras — 23 de abril de 2026 La lucha contra la criminalidad en Honduras entra en una nueva fase.... Animal Politico Gobierno de Honduras anunció un reajuste salarial dirigido al gremio docente. Redacción Gerencial - abril 23, 2026 Animal Politico Secretaría de Trabajo advierte sanciones severas de hasta 100 mil lempiras por falta de afiliación al IHSS Redacción Gerencial - abril 22, 2026 De interés La incertidumbre continúa en torno a las actividades de Invertech. Redacción Gerencial - abril 22, 2026 Animal Politico Expectativas tras la aprobación del Presupuesto General 2026 en el Congreso Nacional Redacción Gerencial - abril 22, 2026 - Advertisement - Más Noticias Estrategia de Seguridad se enfoca en desmantelar el poder económico del crimen organizado en Honduras Animal Politico Redacción Gerencial - abril 23, 2026 Trump pide a la FIFA sustituir a Irán en el Mundial 2026 por una histórica selección. De interés Redacción Gerencial - abril 23, 2026 Gobierno de Honduras anunció un reajuste salarial dirigido al gremio docente. Animal Politico Redacción Gerencial - abril 23, 2026 Microbusero enfrenta proceso judicial tras fatal atropello en carretera CA-5 De interés Redacción Gerencial - abril 23, 2026 - Advertisement -