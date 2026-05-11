Auditorías frenan obras hospitalarias mientras Gobierno reordena prioridades en salud pública

La construcción de tres hospitales públicos en Honduras quedó suspendida de manera temporal luego de que organismos de control del Estado iniciaran procesos de investigación sobre la ejecución financiera y administrativa de los proyectos impulsados durante la administración anterior.

Durante declaraciones brindadas en el aeropuerto, el mandatario explicó que las obras paralizadas corresponden a los hospitales ubicados en Salamá, Ocotepeque y Olancho, tres proyectos considerados estratégicos para ampliar la cobertura médica en distintas regiones del país, pero que actualmente enfrentan cuestionamientos relacionados con su planificación presupuestaria y manejo financiero.

Según detalló el gobernante, la decisión de detener temporalmente las construcciones responde a recomendaciones emitidas por el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), instituciones que desarrollan auditorías técnicas y financieras para determinar si existieron irregularidades en la asignación y utilización de los recursos públicos destinados a esas edificaciones.

El presidente sostuvo que continuar con las obras bajo las condiciones actuales podría generar un impacto negativo en otras áreas prioritarias del sistema sanitario nacional, especialmente en un contexto donde la Secretaría de Salud enfrenta presiones presupuestarias para garantizar abastecimiento de medicamentos, pagos administrativos y cumplimiento de obligaciones con proveedores.

“Debemos actuar con responsabilidad y asegurar que los recursos públicos sean utilizados correctamente”, expresó el mandatario al justificar la suspensión de los proyectos hospitalarios heredados de la gestión anterior.

El mandatario destacó que su administración también priorizará el fortalecimiento de hospitales ya existentes, considerados fundamentales para la atención de miles de hondureños. Entre los centros que recibirán atención especial mencionó el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, el Hospital Leonardo Martínez y el Hospital El Tórax, instituciones que históricamente han enfrentado problemas de saturación, limitaciones de infraestructura y escasez de recursos.

Asimismo, señaló que los hospitales de El Progreso y Puerto Cortés forman parte de la estrategia gubernamental para ampliar la cobertura médica y responder al creciente número de pacientes que demandan atención especializada en distintas regiones del territorio nacional.

La suspensión de las obras ocurre en medio de un amplio debate nacional sobre el deterioro de la red hospitalaria pública, la falta de acceso a servicios médicos eficientes y la necesidad urgente de modernizar la infraestructura sanitaria del país.

Diversos sectores sociales han manifestado preocupación por el retraso en proyectos hospitalarios que habían sido anunciados como soluciones importantes para reducir la crisis del sistema de salud. Sin embargo, expertos consideran que las investigaciones podrían ser clave para garantizar transparencia y evitar posibles actos de corrupción en la administración de fondos públicos.

Analistas en temas de salud señalan que Honduras enfrenta uno de los mayores desafíos sanitarios de los últimos años debido al crecimiento de la demanda hospitalaria, la escasez de personal médico y las limitaciones presupuestarias que afectan tanto a hospitales regionales como nacionales.

Mientras avanzan las auditorías y revisiones técnicas, las comunidades donde se desarrollaban las construcciones permanecen a la expectativa sobre el futuro de los proyectos, ya que muchos ciudadanos consideran que esos hospitales representan una oportunidad para mejorar el acceso a atención médica especializada sin necesidad de trasladarse hacia otras ciudades.

Por ahora, las autoridades no han establecido una fecha para la eventual reanudación de las obras suspendidas, aunque el Ejecutivo aseguró que cualquier decisión futura dependerá de los resultados de las investigaciones y de la disponibilidad financiera del Estado.

El Gobierno reiteró que el objetivo principal será garantizar que los recursos destinados al sistema sanitario sean utilizados de manera eficiente, transparente y orientados a fortalecer la atención médica en beneficio de la población hondureña.