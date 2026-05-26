Presidente del Legislativo reafirma compromiso con la libertad de prensa en Honduras

En el contexto de la conmemoración del Día del Periodista Hondureño, el titular del Poder Legislativo, Ricardo Mendoza, destacó su respaldo al ejercicio libre del periodismo y aseguró que durante su administración no se impulsarán medidas que atenten contra la libertad de expresión en el país.

El funcionario manifestó que el trabajo de los comunicadores es fundamental para la democracia y reiteró que el Congreso Nacional mantendrá una postura de respeto hacia los medios de comunicación y los profesionales de la prensa.

Asimismo, subrayó que su gestión continuará promoviendo espacios de diálogo y transparencia, garantizando que los periodistas puedan desarrollar su labor sin restricciones ni presiones que limiten el derecho ciudadano a estar informado.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco de las actividades de reconocimiento a los periodistas hondureños, quienes celebran su día resaltando la importancia de la información y la libertad de prensa en la sociedad.