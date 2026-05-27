Marathón, Motagua y Olimpia ya conocen a sus rivales para la Copa Centroamericana 2026

Sorteo realizado por Concacaf que dejó grupos llenos de historia, presión y enfrentamientos atractivos para los equipos catrachos.

El duelo más llamativo de la fase de grupos será el enfrentamiento entre Olimpia y Saprissa en el Grupo C, una serie que reúne a dos de los clubes más ganadores y tradicionales de Centroamérica. Ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente ronda y asegurar uno de los cupos para la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

Por su parte, Motagua quedó ubicado en el Grupo D junto a Municipal de Guatemala, Cartaginés de Costa Rica, CD FAS de El Salvador y Verdes FC de Belice. El conjunto azul tendrá una complicada ruta frente a varios clubes históricos de la región.

Mientras tanto, Marathón integrará el Grupo B y protagonizará uno de los choques más esperados del torneo ante Real Estelí de Nicaragua, equipo dirigido por el técnico argentino Diego Vázquez, quien volverá a enfrentar a un club hondureño tras su exitoso paso por Motagua.

El conjunto verdolaga también compartirá grupo con Herediano de Costa Rica, Antigua de Guatemala y Alianza FC de El Salvador, en una zona considerada de las más exigentes del campeonato.

En el Grupo A competirán Alajuelense, Plaza Amador, Xelajú, Firpo y Diriangén, con el club costarricense señalado nuevamente como uno de los favoritos al título regional.

La Copa Centroamericana 2026 comenzará a finales de julio y los seis mejores equipos del certamen clasificarán a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Las finales están programadas para disputarse los días 2 y 6 de diciembre de 2026.