Investigación revela posible traición detrás del asesinato de cinco agentes en Corinto

De acuerdo con las indagaciones, los uniformados realizaban una operación contra una organización vinculada al narcotráfico cuando fueron sorprendidos por un grupo fuertemente armado. Las autoridades sospechan que integrantes de la red criminal recibieron alertas sobre la presencia policial, lo que les permitió preparar el ataque.

Los cinco agentes fueron asesinados el 21 de mayo durante un operativo que posteriormente quedó bajo investigación debido a presuntas irregularidades administrativas y operativas. Tras el hecho, la Secretaría de Seguridad ordenó la intervención de la Dipampco y conformó una comisión especial para determinar responsabilidades.

Entre los hallazgos preliminares también se analiza la posibilidad de que la misión se desarrollara fuera de la jurisdicción inicialmente autorizada, además de otros aspectos relacionados con la planificación y ejecución del operativo.

Las autoridades hondureñas continúan las capturas y las investigaciones para identificar a todos los responsables del crimen. Uno de los principales sospechosos ya fue entregado por Guatemala a Honduras para enfrentar la justicia por su presunta participación en la masacre.

El caso ha generado conmoción a nivel nacional y mantiene bajo escrutinio los procedimientos utilizados en las operaciones contra estructuras del crimen organizado en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.