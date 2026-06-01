Stephen M. R. Covey llega a Honduras en septiembre 2026

Stephen M. R. Covey regresa a Honduras con conferencia sobre confianza y liderazgo

​La nación se prepara para recibir al referente mundial en confianza organizacional el próximo mes de septiembre de 2026. ​Esta visita estratégica busca transformar el liderazgo empresarial mediante metodologías aplicadas en las compañías más influyentes del mundo.

El Retorno de Stephen M. R. Covey a Suelo Hondureño

La organización FranklinCovey Honduras ha confirmado oficialmente el regreso del autor bestseller Stephen M. R. ​Covey para impartir la conferencia magistral titulada «Confianza en tiempos de incertidumbre». ​El conferencista, reconocido por su impacto en empresas Fortune 500, se presentará con el objetivo de convertir la confianza en una ventaja competitiva medible para las instituciones locales. ​Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de las organizaciones de navegar contextos económicos y sociales impredecibles.

Calendario y Sedes de la Gira Ejecutiva

San Pedro Sula y la Sede Industrial

​La gira comenzará en la ciudad de San Pedro Sula el viernes 4 de septiembre de 2026. ​El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones Copantl, cuyas instalaciones de vanguardia han sido seleccionadas para ofrecer una experiencia de inmersión total. ​Esta sede facilitará el acceso a los líderes del sector industrial y comercial de la zona norte del país.

Tegucigalpa y la Sede Central

​Posteriormente, la conferencia se trasladará a la capital el lunes 7 de septiembre de 2026. ​La sede elegida es el Hotel Honduras Maya, un punto de encuentro emblemático que combina accesibilidad estratégica con una atmósfera profesional de primer nivel. ​En esta ubicación se espera reunir a directivos, dueños de empresas y altos funcionarios gubernamentales interesados en la agilidad estratégica.

Propuesta Estratégica y Beneficios Organizacionales

​La filosofía que se presentará durante el evento se centra en la transición de los modelos de control tradicionales hacia un liderazgo basado en la inspiración. ​Según la metodología de FranklinCovey, esto permite que los equipos de trabajo ejecuten sus tareas con mayor rapidez y menor fricción interna. ​Los participantes podrán aprender a tomar decisiones más claras bajo presión y a fomentar una cultura donde la confianza se traduzca directamente en resultados financieros y operativos.

Modalidades de Participación y Acceso VIP

Inversión y Beneficios Generales

​La entrada a la conferencia magistral tiene un costo de inversión de 199 dólares, aunque se ha habilitado un precio especial de preventa de 150 dólares. ​Este acceso general incluye la participación en una sesión de dos horas, certificado digital, materiales de apoyo estratégico y servicio de traducción simultánea profesional. ​Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de un espacio de networking de alto nivel con otros líderes del país.

Experiencias Exclusivas y Corporativas

​Para aquellos que buscan una interacción más cercana con el autor, se ofrece el Almuerzo Ejecutivo VIP con un valor de 419 dólares. ​Esta modalidad limitada garantiza un asiento en zona preferencial, un almuerzo privado con el conferencista, una sesión exclusiva de preguntas y respuestas, y un libro autografiado. ​Adicionalmente, las organizaciones pueden optar por una «Experiencia Corporativa Exclusiva», consistente en una sesión privada de dos horas diseñada para equipos directivos o ecosistemas estratégicos completos. Mas información en el Brochure del evento.

Inscripciones y Contacto

​Las entradas están disponibles a través del sitio web oficial de Honduras, utilizando procesadores de pago seguros como PayPal para todas las tarjetas de crédito y débito. ​Para consultas adicionales sobre transferencias bancarias o políticas de grupo, los interesados pueden contactar directamente al equipo de soporte a través del Business Partner de FranklinCovey. ​Este evento representa una oportunidad única para que el empresariado hondureño actualice sus modelos de gestión frente a los desafíos globales actuales.