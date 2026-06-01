Stephen M. R. Covey llega a Honduras en septiembre 2026

Stephen M. R. Covey regresa a Honduras con conferencia sobre confianza y liderazgo
La nación se prepara para recibir al referente mundial en confianza organizacional el próximo mes de septiembre de 2026. Esta visita estratégica busca transformar el liderazgo empresarial mediante metodologías aplicadas en las compañías más influyentes del mundo.
El Retorno de Stephen M. R. Covey a Suelo Hondureño
La organización FranklinCovey Honduras ha confirmado oficialmente el regreso del autor bestseller Stephen M. R. Covey para impartir la conferencia magistral titulada «Confianza en tiempos de incertidumbre». El conferencista, reconocido por su impacto en empresas Fortune 500, se presentará con el objetivo de convertir la confianza en una ventaja competitiva medible para las instituciones locales. Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de las organizaciones de navegar contextos económicos y sociales impredecibles.
Calendario y Sedes de la Gira Ejecutiva
San Pedro Sula y la Sede Industrial
La gira comenzará en la ciudad de San Pedro Sula el viernes 4 de septiembre de 2026. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones Copantl, cuyas instalaciones de vanguardia han sido seleccionadas para ofrecer una experiencia de inmersión total. Esta sede facilitará el acceso a los líderes del sector industrial y comercial de la zona norte del país.
Tegucigalpa y la Sede Central
Posteriormente, la conferencia se trasladará a la capital el lunes 7 de septiembre de 2026. La sede elegida es el Hotel Honduras Maya, un punto de encuentro emblemático que combina accesibilidad estratégica con una atmósfera profesional de primer nivel. En esta ubicación se espera reunir a directivos, dueños de empresas y altos funcionarios gubernamentales interesados en la agilidad estratégica.
Propuesta Estratégica y Beneficios Organizacionales
La filosofía que se presentará durante el evento se centra en la transición de los modelos de control tradicionales hacia un liderazgo basado en la inspiración. Según la metodología de FranklinCovey, esto permite que los equipos de trabajo ejecuten sus tareas con mayor rapidez y menor fricción interna. Los participantes podrán aprender a tomar decisiones más claras bajo presión y a fomentar una cultura donde la confianza se traduzca directamente en resultados financieros y operativos.
Modalidades de Participación y Acceso VIP
Inversión y Beneficios Generales
La entrada a la conferencia magistral tiene un costo de inversión de 199 dólares, aunque se ha habilitado un precio especial de preventa de 150 dólares. Este acceso general incluye la participación en una sesión de dos horas, certificado digital, materiales de apoyo estratégico y servicio de traducción simultánea profesional. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de un espacio de networking de alto nivel con otros líderes del país.
Experiencias Exclusivas y Corporativas
Para aquellos que buscan una interacción más cercana con el autor, se ofrece el Almuerzo Ejecutivo VIP con un valor de 419 dólares. Esta modalidad limitada garantiza un asiento en zona preferencial, un almuerzo privado con el conferencista, una sesión exclusiva de preguntas y respuestas, y un libro autografiado. Adicionalmente, las organizaciones pueden optar por una «Experiencia Corporativa Exclusiva», consistente en una sesión privada de dos horas diseñada para equipos directivos o ecosistemas estratégicos completos. Mas información en el Brochure del evento.
Inscripciones y Contacto
Las entradas están disponibles a través del sitio web oficial de Honduras, utilizando procesadores de pago seguros como PayPal para todas las tarjetas de crédito y débito. Para consultas adicionales sobre transferencias bancarias o políticas de grupo, los interesados pueden contactar directamente al equipo de soporte a través del Business Partner de FranklinCovey. Este evento representa una oportunidad única para que el empresariado hondureño actualice sus modelos de gestión frente a los desafíos globales actuales.