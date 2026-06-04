Un hombre perdió la vida y otro resultó gravemente herido la mañana de este jueves en el bulevar del Norte

San Pedro Sula, Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el suceso se habría registrado durante un presunto intento de asalto. Las dos personas involucradas supuestamente intentaron cometer un atraco, pero fueron enfrentadas a disparos por quien sería la víctima del hecho.

El cuerpo de uno de los hombres quedó tendido sobre la vía pública, mientras que su acompañante fue trasladado en estado delicado por una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 hacia un centro asistencial.

En la escena, las autoridades encontraron varios casquillos de bala, dos cascos de motociclista y una pistola de juguete que presuntamente pertenecía a los involucrados.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni del herido. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.