Argentina afina detalles rumbo al Mundial con amistoso ante Honduras en Texas

El compromiso se disputará en el estadio Kyle Field de Texas a las 6:00 de la tarde (7:00 PM hora local) y servirá para que el técnico Lionel Scaloni continúe evaluando variantes de cara al debut mundialista del próximo 16 de junio frente a Argelia.

La Albiceleste llegará con varias ausencias importantes debido a molestias físicas. Entre los jugadores que podrían ser preservados destacan Lionel Messi, Emiliano «Dibu» Martínez, Nahuel Molina, Cristian «Cuti» Romero y Julián Álvarez, lo que abriría espacio para futbolistas como Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

En el mediocampo, Scaloni podría mantener a su habitual trío integrado por Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras sigue pendiente de la evolución física de Leandro Paredes.

Por su parte, la selección hondureña, dirigida por el español José Francisco Molina, buscará seguir consolidando su proyecto deportivo frente al vigente campeón del mundo. La «H» viene de empatar 2-2 contra Perú en el debut del estratega y presenta como novedades al joven atacante Keyrol Figueroa, además de Christian Canales y los regresos de David Ruiz y Rigoberto Rivas.

Tras este encuentro, Argentina disputará un último amistoso ante Islandia antes del inicio de la Copa del Mundo, mientras que Honduras continuará su proceso de preparación con la mira puesta en sus próximos compromisos internacionales.

El partido podrá seguirse en Honduras a través de Deportes TVC, en Argentina por TyC Sports y en Estados Unidos mediante las señales de Fox y Telemundo.