Hombre fallece repentinamente en vía pública de Siguatepeque

El personal del Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque atendió una emergencia la noche del lunes en el barrio San Juan, cerca del antiguo local de Ferretería Zavala, donde fue encontrado sin vida un hombre de entre 45 y 50 años de edad.

Según el informe oficial, una unidad de ambulancia con dos elementos de la institución se desplazó al lugar tras recibir la alerta. Al llegar, los socorristas realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Tras verificar el fallecimiento, los bomberos notificaron a las autoridades competentes para que llevaran a cabo las diligencias de ley e iniciaran las investigaciones necesarias para determinar las causas exactas de la muerte.