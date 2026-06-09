De interésDe último momentoHonduras
Updated:

Hombre fallece repentinamente en vía pública de Siguatepeque

Redacción Gerencial
By Redacción Gerencial
107
0
Leer más...
Redacción Gerencial
Redacción Gerencialhttp://elperiodico.hn

El personal del Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque atendió una emergencia la noche del lunes en el barrio San Juan, cerca del antiguo local de Ferretería Zavala, donde fue encontrado sin vida un hombre de entre 45 y 50 años de edad.

Según el informe oficial, una unidad de ambulancia con dos elementos de la institución se desplazó al lugar tras recibir la alerta. Al llegar, los socorristas realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Tras verificar el fallecimiento, los bomberos notificaron a las autoridades competentes para que llevaran a cabo las diligencias de ley e iniciaran las investigaciones necesarias para determinar las causas exactas de la muerte.

Artículo anterior
Árbitro somalí queda fuera del Mundial 2026 tras rechazo de ingreso a Estados Unidos
Artículo siguiente
Escucha empática: La habilidad que redefine el liderazgo y la cultura organizacional en Honduras
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Honduras
ColumnasIslamar Ortiz -

Empresas hondureñas enfrentan un panorama laboral más complejo: ¿están preparadas?

Reformas recientes al marco laboral, la implementación del empleo parcial y el endurecimiento de la inspección laboral exigen que...
- Advertisement -spot_img

Más Noticias

- Advertisement -spot_img