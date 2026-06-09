Recuperan emblemático parque de la Kennedy para el disfrute de las familias

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó la recuperación integral del «Cerrito de la Felicidad», un espacio recreativo ubicado en la colonia Kennedy que permaneció durante años en abandono, afectado por la acumulación de basura, falta de iluminación y deterioro general.

La intervención forma parte de las acciones impulsadas por la administración del alcalde Juan Diego Zelaya para rescatar áreas verdes y espacios públicos de la capital. Los trabajos incluyeron limpieza total del parque, chapeo, recolección de desechos, mantenimiento de áreas verdes, pintura de árboles con tratamiento protector e instalación completa de alumbrado.

El gerente de Microempresas de la municipalidad, Denovan Galicia, explicó que la recuperación del lugar responde a instrucciones directas del alcalde y busca devolver a los habitantes de la Kennedy un espacio seguro y adecuado para la convivencia familiar. Asimismo, señaló que uno de los principales problemas era el uso irresponsable del área como botadero de basura, además de la inseguridad generada por la falta de iluminación.

Las autoridades también anunciaron la instalación de basureros y la permanencia de microempresas de barrido para garantizar el mantenimiento del parque, además de vigilancia constante por parte de la Policía Municipal.

La AMDC confirmó además que el Cerrito de la Felicidad contará con seguridad las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo que los ciudadanos puedan realizar actividades recreativas, ejercicio y paseos familiares en un ambiente seguro. Con esta iniciativa, la comuna busca fortalecer la recuperación de los espacios públicos y promover una ciudad más ordenada, segura y amigable para los capitalinos.