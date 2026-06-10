Arranca la mayor fiesta del fútbol con el Mundial 2026

La selección mexicana abrirá el torneo frente a un rival con el que comparte un antecedente especial, ya que ambas escuadras también protagonizaron el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, encuentro que terminó empatado 1-1.

La ceremonia de apertura contará con la participación de la cantante Shakira y otros artistas invitados, marcando el comienzo de una competencia que se extenderá por más de un mes y que estrenará un nuevo formato de participación.

La jornada inaugural concluirá con el enfrentamiento entre Corea del Sur y la República Checa en el Estadio de Guadalajara, programado para las 8:00 de la noche, hora de Honduras.

La actividad continuará el viernes con el debut de las otras selecciones anfitrionas. Canadá se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Toronto, mientras que Estados Unidos cerrará la jornada al medirse ante Paraguay en el Estadio de Los Ángeles.

Con la participación de México, Estados Unidos y Canadá como países organizadores, la edición 2026 promete convertirse en una de las más grandes y espectaculares en la historia de los mundiales.