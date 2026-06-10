IHSS reporta importante abastecimiento en suministro de medicinas y equipos médicos

Según Martínez, el abastecimiento de medicamentos en el almacén central supera actualmente el 65 %, una mejora considerable respecto al 47 % registrado meses atrás. Además, los hospitales mantienen un nivel de abastecimiento del 81 %, mientras que las clínicas periféricas y regionales superan el 72 %.

En cuanto al material médico quirúrgico e insumos, el indicador pasó del 23 % a inicios de año a más del 60 % en la actualidad. El funcionario aseguró que la meta es superar el 80 % de abastecimiento global entre junio y julio.

Entre los avances más destacados figura la recuperación de medicamentos de alta demanda para pacientes con enfermedades crónicas, antihipertensivos, fármacos de uso frecuente y bolsas de colostomía. Asimismo, señaló que desde el 18 de mayo se intensificó la recepción de productos médicos, con entregas de más de 50 proveedores en una sola semana.

Martínez indicó que los hospitales continúan siendo prioridad en la distribución de medicamentos, destacando envíos recientes al Hospital Regional del Norte, el Hospital de Especialidades y diversas clínicas periféricas.

El IHSS también trabaja de forma coordinada con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para fortalecer los procesos de adquisición y avanza en una licitación por 100 millones de lempiras que permitirá consolidar el abastecimiento en los próximos meses, especialmente de medicamentos oncológicos para garantizar la continuidad de los tratamientos contra el cáncer.