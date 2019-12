Estados Unidos vincula al diputado Nájera con narcotráfico

TEGUCIGALPA.- El gobierno de los Estados Unidos vinculó publicamente al diputado Oscar Nájera de corrupto y de guardar vinculos con el cartel de los Cachiros. Una acusación que venía sonando desde largo tiempo y que debería de sorprender a pocos hondureños, a pesar que el diputado ha jurado y sigue jurando su inocencia.

El propio Mike Pompeo, secretario del departamento de Estado, publicó un tweet en su cuenta verificada compartiendo la denuncia.

«Hoy,@StateDept designa al congresista hondureño Oscar Nájera y su hijo debido a la participación de Nájera en una corrupción significativa. Estados Unidos apoya a #Honduras en su lucha contra la corrupción. #UnitedAgainstCorruption», se lee en el mensaje de Pompeo.

«El Departamento (de Estado) continuará usando estas atribuciones para promover la rendición de cuentas para los individuos corruptos en esta región y en todo el mundo, especialmente cuando esa corrupción esté conectada con el tráfico de drogas», añadió.



Por su parte, el diputado Nájera insistió en su inocencia:

«Aquí estoy tranquilo, no me interesa a mí una mentira que quiere convertirse en verdad, porque eso a quien afecta es a mi familia, amigos y a mi persona. No me quita el sueño, en primer lugar nunca he andado con alguien que haga negocios conmigo. Mis negocios arrancan desde la edad de mi padre, hace más de 100 años y nunca me he salido de esa línea de productividad».