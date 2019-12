Trump, confía en que los republicanos lo van a exonerar en el Senado

Una de las primeras cosas que hizo Donald Trump este jueves fue recibir en la Casa Blanca a uno de los tres demócratas que votó en contra del impeachment. El mandatario celebró oficialmente el cambio de partido del congresista de Nueva Jersey Jeff Van Drew. «Jeff se unirá al partido Republicano (…) Es una gran noticia», dijo Trump en el Despacho Oval. A su lado, el nuevo representante republicano agregó: «Creo que simplemente es lo más se ajusta a mí. Esto es lo que soy, lo que siempre he sido». A la par que celebraba la decisión del exdemócrata, Trump se refirió a la histórica jornada vivida este miércoles en el Congreso. “Es un engaño. No me siento sometido a un impeachment«, reconoció el mandatario, que confía plenamente en que los republicanos lo exoneren en el Senado, cuando voten si debe ser o no destituido del cargo.

Desde la maratoniana sesión en la Cámara de Representantes, que dio luz verde al juicio político a Trump, un hecho que solo había ocurrido dos veces antes en la historia de Estados Unidos, el presidente ha estado compartiendo vídeos de las defensas que hicieron los congresistas republicanos en su nombre. También ha dedicado algunas palabras a la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien acusó esta semana de haber «declarado la guerra a la democracia americana» por llevar adelante el proceso de destitución. «¡Pelosi siente que su falso impeachment, UN ENGAÑO, es tan patético, que teme presentarlo al Senado», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Ahora que la Cámara de Representantes ya ha aprobado los artículos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, es el Senado el que debe decidir sobre el futuro de Trump en la Casa Blanca. El mandatario está confiado en que, tal como los republicanos votaron en bloque en contra de los dos artículos este miércoles, vuelvan a respaldarlo sin titubeos. «Los republicanos nunca había estado tan ofendido, pero tampoco nunca habían estado tan unidos como ahora», afirmó el mandatario en Michigan.