El Gobierno de Daniel Ortega libera a decenas de presos políticos

El Gobierno sandinista ha liberado hoy a más de la mitad de los presos políticos de Nicaragua, incluidos las famosas «aguadoras» capturadas en noviembre en las inmediaciones de la iglesia de San Miguel Arcángel, en Masaya. Según un comunicado oficial del Ministerio de Gobernación, son 91 los prisioneros excarcelados con régimen de convivencia familiar bajo el subterfugio de contribuir a la reconciliación nacional.

«Hoy estoy celebrando mi gran salida de las cárceles, donde nunca debería haber estado porque estaba luchando por algo que es justo. Luchar por nuestros derechos no es un crimen y no hay peor lucha que la que no se hace. ¡Los presos políticos volvimos a salir, viva Nicaragua libre!», clamó María Guadalupe Ruiz Briceño, estudiante de 22 años que ha permanecido cinco meses en las mazmorras del régimen sandinista, en un vídeo que subió a sus redes sociales.

Confusión y alegría se mezclaban transcurridas pocas horas de la liberación, de la cual todavía se verificaba el número exacto de presos excarcelados. En distintas fuentes consultadas se destacó la labor de mediación del Papa Francisco y de su nuncio en Nicaragua, monseñor Waldemar Sommertag, de origen polaco.

También resultó fundamental la campaña ‘Navidad sin presos políticos’, llevada a cabo por la Asociación de Familiares con un tesón indomable. Entre sus acciones estuvo la huelga de hambre de las 14 mujeres, varias de ellas madres de presos, llevada a cabo en la Iglesia de Masaya, que provocó el arresto de la «banda de los aguadores». A estos jóvenes, que portaban agua para las protestantes, les acusaron por tráfico de armas. Las turbas sandinistas y las fuerzas policiales asediaron el templo católico, incluso agredieron al padre Edwin Roman. «Nunca debieron estar ahí», insistió el sacerdote horas antes de conocerse la excarcelación.

Al menos cerca de 60 presos políticos quedarían en las cárceles sandinistas, según los cálculos de las organizaciones de derechos humanos y de los colectivos de oposición a la pareja compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo.