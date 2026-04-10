Congreso suspende a funcionarios electorales tras avalar proceso de destitución

Tegucigalpa, Honduras – 10 de abril de 2026

En una decisión que marca un nuevo episodio de tensión institucional en Honduras, el Congreso Nacional aprobó la noche del jueves 9 de abril la admisión de un juicio político contra varios funcionarios de los órganos electorales del país, lo que derivó en su suspensión inmediata mientras avanza el proceso.

Con un respaldo de 91 votos, el Legislativo dio luz verde a la denuncia presentada contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de los procesos electorales recientes.

Los funcionarios incluidos en este procedimiento son Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, quienes quedaron apartados de sus cargos tras la admisión del juicio político, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Durante la misma sesión, la consejera suplente del CNE, Karen Patricia Rodríguez, presentó su renuncia en el momento en que se daba lectura a las denuncias. Su dimisión fue aceptada por mayoría del pleno legislativo, en un ambiente cargado de tensión y expectativas.

División política en el Congreso

La votación reflejó una marcada división entre las fuerzas políticas. Mientras la mayoría de diputados respaldó el inicio del proceso, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra, al igual que los congresistas Iroshka Elvir y Canela, quienes manifestaron su desacuerdo con la medida.

El juicio político, que ahora entra en una nueva fase, contempla la realización de audiencias de descargo en las que los señalados podrán ejercer su defensa frente a las acusaciones.

Comisión especial dirigirá el proceso

Para dar seguimiento al caso, el Congreso designó una comisión legislativa encargada de conducir el procedimiento. Esta estará integrada por los diputados Tania Pinto, Lissi Matute Cano, Alberto Cruz, Kilvett Bertrand, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

Dicha comisión tendrá la responsabilidad de analizar las pruebas, escuchar a las partes involucradas y emitir un informe que servirá de base para una eventual resolución del pleno legislativo.

Acusaciones y contexto

Las denuncias que dieron origen al juicio político incluyen señalamientos presentados por abogados, así como observaciones derivadas de informes de misiones de observación electoral. En estos documentos se hace referencia a supuestas irregularidades y a un presunto entorpecimiento en el desarrollo de los procesos electorales, tanto primarios como generales.

Este proceso ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral, lo que ha generado preocupación entre distintos sectores políticos y sociales.

Implicaciones institucionales

La suspensión de estos funcionarios podría tener repercusiones significativas en la operatividad de los entes electorales, especialmente en momentos en que el país requiere fortalecer la confianza en sus sistemas democráticos.

Analistas advierten que el desarrollo de este juicio político será clave para definir no solo la situación de los implicados, sino también el rumbo institucional del país en materia electoral.

Mientras tanto, la atención nacional se centra en el avance de este proceso, que promete convertirse en uno de los más relevantes del escenario político hondureño en los últimos años.