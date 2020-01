Fiscalía de Estados Unidos rechaza apelación de Fabio Lobo

TEGUCIGALPA.- La defensa de Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo, presentó una moción solicitando la anulación del juicio en el que fue encontrado culpable de delitos vinculados al narcotráfico y por lo que le dieron una sentencia de 24 años de prisión. Dicha apelación ha sido oficialmente rechazada por la Fiscalía de Estados Unidos, desvirtuandola punto por punto.

La defensa de Lobo presentó la apelación el 24 de octubre del 2019, en la cual expuso los siguientes puntos:

(1) su defensor fue inefectivo al no objetar los datos de la Comisión de Sentencia durante la consulta de la sentencia ante la Corte; (2) que su defensa fue inefectiva al no objetar las averiguaciones de la Corte al momento de la sentencia, de acuerdo con lineamientos legales aplicables; (3) que su defensa fue inefectiva por dar consejo supuestamente inexacto sobre la exposición de la sentencia en relación con su declaración de culpabilidad; (4) que su defensa no fue efectiva al no poder obtener cierta información supuestamente relevante y (5) que su condena y sentencia debe ser evacuada con base en un precedente legal establecido por la Suprema Corte de los Estados Unidos (Rehaif contra Estados Unidos).

Fiscalía desbarató la moción punto por punto en un documento extenso que tiene como meollo la recomendación para la Corte de rechazar los argumentos del acusado.